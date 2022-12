Reanudación de la Liga 2022/23 en Primera División de España

A finales de Diciembre se reanuda el Calendario de Liga 2022/23 en España, después de haberse celebedo el "Mundial Catar 2022".

Argentina celebró su triunfo de una manera desmesurada. En primero de año, los problemas sociales seguirán siendo los mismos, por cuanto el fútbol no modifica ningun parámetro. Eso sí, las horas de euforeia vividas no tienen parangón.

En España, a nivel local de Salamanca, hubo noticias indeseables como fueron las bajas, casi simultáneas, del entrenador María como del director deportivo Lozano en la Unión D.S. El Unionistas se muestra orgulloso con los acuerdos alcanzados con la Real Sociedad; y el Guijuelo casí hizo la hombrada en Copa. En Primera División española habrá que recuperar el posicionamiento de partida y volver a competir al máximo nivel para superar los objetivos. Sin duda, ahora mismo aparece una cierta pereza entre los equipos.

¿Monotonía competitiva a la vista? No creo. Los equipos deben retomar sus valores y ponerse a producir. Al PSG no le sirve el título de Messi ni de otros jugadores que hayan destacado; el Barcelona prestó muchos jugadores a España pero el desgaste no ha sido excesivo, incluso a futuro se ve liberado con las ausencias de Busquets, y el Real Madrid tampoco se desgastó en hombres como Tchouameni y Camavinga, si bien regresó lesionado Benzema y no se sabe muy bien su nivel de respuesta en el momento actual.

Por tanto, el fútbol de clubes comienza a funcionar de nuevo. Y es lo que la gente está esperando con entusiasmo. Incluso, algún Club incorporará alguna novedad en su plantilla precisamente con alguno de los destacados del Campeonato. Pero no serán muchos porque la economía está poco boyante, la demanda está muy restringida y la oferta no renuncia a cifras astronómicas.

Tiene que llegar un momento donde el precio del fútbol debe evolucionar a menos. Y entonces acabaremos disfrutando de las propias canteras, de los propios recursos, de los cantos de sirena, porque de otra manera las economías de los clubes serán agotables y la imposibilidad de fichar será un hándicap crónico.