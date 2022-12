Contundente sentencia en el caso del crimen de Garrido

La Audiencia Provincial de Salamanca ha hecho pública la sentencia del acusado de matar a otro al que disparó por la espalda y tirotear a una mujer en el barrio de Garrido.

Recordamos que el 15 de noviembre comenzaba el juicio contra ‘El Pistolero de Garrido’, al que gritaron "asesino", a su llegada al edificio de la Gran Vía. E.D.Y. estaba acusado de matar con cuatro a tiros a un hombre de 52 años y herir gravemente a una mujer de 53, que recibió dos, en el barrio de Garrido. Los hechos tenían lugar en la madrugada del 21 de agosto de 2021 tras cargar el arma con 11 balas, un arma que después tiró pero que fue encontrado por la policía.

Antes de comenzar el interrogatorio, el acusado pidió perdón: “Les pido perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a mi familia. Si hubiera sido consciente no estaríamos aquí. No quería hacerlo”. Además, aseguraba no recordar lo sucedido: “No lo recuerdo pero sé de lo que se me acusa, con las pruebas que me ha presentado mi abogado. No quería hacerlo”.

Sin embargo, las pruebas fueron contundentes y finalmente la sentencia ha condenado a 36 años de cárcel a un hombre al que el jurado halló culpable de matar a otro al que disparó por la espalda y tirotear a una mujer en el barrio de Garrido.