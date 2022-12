Movistar y Vodafone suben sus precios

Con el IPC disparado a las operadores de móviles no le salen las cuentas y el próximo año subirán los precios a sus clientes. Aunque no es una sorpersa para los consumidores puesto que llevan muchos años encareciendo sus productos, aunque con excusas: mejoras de productos, más gigas, llamadas gratis... No es así esta vez, ya que la subida de precios no trairá consigo una mejora. Pagaremos más por lo mismo.

En el caso de Vodafone, según la OCU comenzaremos a pagar solo en la tarifa de móvil 2,50 euros más al mes. Pero si se trata de tarifas convergentes, la subida es aún más alta, los consumidores pagarán 5,50 euros más de lo que estaban haciendo. Esta subida comenzará a hacer efectiva a partir del próximo 22 de enero.

Mientras, en Movistar, la la subida de los precios afectará también a los paquetes de televisión donde los espectadores abonarán:

dos euros más por la opción de fútbol

la TV esencial subirá un euro más

y 45 euros por el paquete del fútbol

Por su parte, las líneas de móvil con "contrato infinito" subirán dos euros, mientras que el "contrato XL" costará un euro más. Las tarifas convergentes se encarecerán 5 euros.

Operadoras LOW COST

Sin embargo, y como adelanta la OCU las operadoras Low Cost de Vodafone: Lowi y Movistar: O2 no subirán los precios el próximo año. Se trata de un mercado en plena guerra y por lo cual ninguna de ellas se atreve de dar el paso y subir los precios. Por lo que los usuarios de estas compañias pueden estar tranquilos.