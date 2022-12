Pesadilla en la cocina

¿Conocen el famoso programa en prime time de La Sexta dónde un reputado cocinero intentar salvar negocios de hostelería que están en horas bajas? Por regla general, estos locales de restauración no funcionan por varias razones: suciedad, ausencia de calidad en los alimentos, mala organización, falta de experiencia de los empleados, etc. Pero, sobre todo, desde mi punto de vista, por cocineros y camareros de lo más inútil. Profesionales poco comprometidos, vagos y nulos. Incompetentes que no valen para desarrollar las funciones que deberían cumplir con eficacia. ¿A qué esto último les suena de algo?

Muchas veces, cuando veo este espacio en televisión, pienso que, si ese show se pudiera extrapolar al planeta futbol, el Salamanca UDS sería uno de los candidatos a participar. Un club con todos los elementos necesarios y una posición de partida ideal para poder triunfar que en la actualidad está atravesando sus horas más bajas. Con un buen estadio (aunque se caiga a pedazos, lo es), una masa social importante, un inversor que pone dinero, y una ciudad increíble. Pero la realidad es que el Chicote de turno saldría “alucinando pepinillos” con las múltiples carencias que se encontraría en este club. Desde mi punto de vista, a día de hoy, donde más podría detectar sería con los jugadores. Empleados poco comprometidos y nada implicados con su equipo y el escudo que deben defender.

DESTITUCIÓN DE MARÍA

Lo avisaba la semana pasada. Cualquier pequeño tropiezo que tuviera el club charro supondría la salida inmediata de María. Por desgracia, así ha ocurrido. Cayendo de la peor manera posible y en casa de uno de los rivales más flojos del campeonato. Lo más negativo es que no ha sido solo culpa del entrenador. En esta ocasión, en un porcentaje muy alto, los responsables son los jugadores. Pero como no se puede echar a veinte, la cuerda se rompe por el lado más débil. Es cierto que María debería haber hecho algo más de autocrítica y compensado mejor el diseño de la plantilla. Desde luego, lo que no faltado es trabajo y compromiso con el club y la afición. Con su salida y la más que probable dimisión de Lozano, se abre un futuro incierto en la parcela deportiva. Tal vez el Salamanca UDS debía haberle buscado otra salida a María dentro del organigrama de la entidad. Por ejemplo, cómo analista, secretario técnico u ojeador para el club. Lo considero válido, comprometido y con mucho conocimiento del futbol regional. Ahora es necesario encontrar un “Chicote” capaz de analizar el club y la plantilla. Examinar al equipo, hacer limpieza, reorganizar, transformar el menú que se ofrece a los aficionados cada fin de semana y ya de paso, darle un cambio de imagen a todo para volver a poder aspirar al ascenso. Casi nada. Más que un entrenador, se necesita un milagro en forma de director técnico del equipo. Espero que consigan encontrarlo tal y como ocurrió en su día con Lolo Escobar.

FICHAJES

Rafael Dueñas, director general del club en declaraciones a este medio el pasado sábado, hablaba de 4 fichajes que podrían ser hasta 6. Mucho me temo que se van a quedar cortos. Javi Navas será el primero en llegar. Pero se necesita más. Para mi gusto, un portero, dos centrales, un extremo zurdo y un lateral derecho. Veremos que pedimos a papa Noel y a los Reyes Magos y lo que nos llega. Jugadores de categoría superior descartados por María hace unos días puede que vuelvan a tener opciones de recalar en el Helmántico. También es momento de bajas: Jony, José Rodríguez y Pereira, entre otros, principales candidatos a salir. Hay más que lo merecen por falta de implicación y por el bajo nivel demostrado.

TIEMPO DE ESPERANZA

Año nuevo, vida nueva. Esta será la máxima del Salamanca UDS en los próximos días. Espero que Lovato dé un paso adelante y profesionalice el club lo antes posible. Estoy seguro de que solo así las cocinas del Salamanca dejarán de ser una pesadilla. Al final, la profesionalización es la clave para un buen funcionamiento. Si algún día lo consigue, acabarán muchos de sus problemas.

No puedo terminar este último artículo de opinión deportiva del año sin agradecerles el cariño y el apoyo brindado cada semana. Muchas gracias de corazón. A todos los lectores de Salamanca RTV AL DÍA, mis mejores deseos en estas navidades. Esperemos que el próximo año 2023 nos traiga salud para seguir viendo mucho futbol, un poco más de suerte y por supuesto, mucho éxitos deportivos. Se lo merecen.