Dejaron huella en Unionistas: Roberto Aguirre

Finales del mes de octubre de 2019… sí, parece que fue ayer. Un asturiano con una sonrisa en la cara y muy metódico en su rutina diaria personal y profesional decía adiós, y no por voluntad propia, al banquillo de Unionistas de Salamanca.

“Fui absorbido muy rápido por el sentimiento de este club y este hecho me hizo trabajar muy motivado y convencido de poder cumplir los objetivos. No he cambiado y soy el mismo que llegó el año pasado y que he sido durante mi estancia en Salamanca”.

Con los ojos desprendiendo un brillo a dolor y pena, Roberto Aguirre me confesó esto en una de las muchas charlas y entrevistas que tuve el placer de tener con él cuando trabajaba en el día a día del periodismo. El trato fue más allá de lo deportivo y hoy en día seguimos hablando de fútbol, de su vida deportiva… del futuro de nuestra pasión.

Por ello, puede decir, sin temor a equivocarme, que es una de las mejores personas que me ha dejado conocer este deporte, no todo va a ser malo.

Aguirre llegó para dirigir el debut de Unionistas en Segunda B tras el agónico ascenso y su estreno no pudo ser más brillante; 9º clasificado con 52 puntos (16 por encima del descenso y seis por encima del ‘play out’) con la clasificación para la Copa del Rey por la presencia de filiales en los primeros puestos del grupo.

Todo ello, sumado a una trabajada racha de doce partidos sin conocer la derrota en el estreno del equipo en la categoría de bronce del fútbol español. Quizá ése fue su gran ‘pecado’, poner las expectativas del equipo demasiado altas.

Poco después, todo lo que le había dado a Unionistas y viceversa se rompió por el ‘resultadismo’ del fútbol y porque este deporte entiende cada vez menos lo que significa el tiempo. Una decisión, cuanto menos, controvertida.

“Le doy un millón de gracias a la afición, es la que más me ha hecho emocionarme en mi vida deportiva; me llevo un gran recuerdo, momentos inolvidables… solo puedo decirle que siga animando con toda la fuerza como hace siempre porque el equipo necesita su apoyo”, aseguró Aguirre en otra de nuestras entrevistas/charlas.

Educado, profesional, metódico, respetuoso, amable, dispuesto, bondadoso… jamás tuvo una mala palabra ni una mala respuesta en una rueda de prensa o entrevista, fueran como fuesen las cosas, incluso en los peores momentos. Jamás he escuchado a nadie hablar mal sobre él; y eso, hoy en día, es todo un triunfo.

En el plano personal, se le llenaba la voz de orgullo y paz hablando de su mujer y su hija y siempre tenía alguna anécdota e historia que contar sobre su dilatada y extensa experiencia en la categoría de bronce del fútbol español, de la que es una institución ya que nunca ha dejado de entrenar.

Eso y muchas confesiones que uno guarda en la memoria para el recuerdo porque pertenecen a la intimidad; siempre digo que el fútbol cada día me decepciona más; mejor dicho, todo lo que rodea al fútbol. Pero Roberto Aguirre ha sido una de las grandes excepciones que te permiten creer en que la buena gente merece que le pasen cosas buenas.

Por eso quizá Roberto Aguirre y Unionistas tuvieron que cruzar sus caminos…