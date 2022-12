Copper y Hof, los dos 'fichajes' del Perfumerías Avenida para la cita en Fontajau

El Perfumerías Avenida ha hecho dos 'fichajes' de altura para el partido intersemanal (miércoles, 19:00 horas) como son los de Kahleah Copper y Emese Hof. Así, la norteamericana y la holandesa se han reencontrado con sus antiguas compañeras antes del duelo en Girona.

De este modo, el club ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que se ve a ambas junto a Leo Rodríguez, Silvia Domínguez, Andrea Vilaró, Maite Cazorla y Mariella Fasoula. Sin embargo, todas ellas no podrán contar con su presencia en la pista al encontrarse en otros caminos profesionales.

