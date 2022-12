Cuatro años después, Marea vuelve a tocar en Salamanca

"Os presentamos la GIRA SIN RIENDAS 2023. Deciros que serán nuestros hermanos de BOCANADA los que nos acompañarán en todos los conciertos de la misma y que no podemos estar más ansiosos por veros el blanco de los ojos. Y no, en un principio no se va a añadir ninguna fecha más, así que lo mejor es que os vayáis organizando a partir del miércoles 21 de diciembre a las 16:00, que es cuando se pondrán las entradas a la venta. Los jinetes tienen sed, los potros están ensillados y está despuntando el alba. Galopemos pues".

Es el mensaje de Marea, mítica banda de rock española, cuyo vocalista, Kutxi Romero, no cantaba en Salamanca desde las Ferias y Fiestas de 2019. Cuatro años después, el 28 de octubre de 2023, actuarán en el Multiusos Sánchez Paraíso. Las entradas se ponen a la venta este miércoles, 21 de diciembre a las 16:00 horas en este enlace.

La gira