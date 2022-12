"La navidad sin una hallaca queda incompleta", afirma esta venezolana afincada en Salamanca

Tatiana Escobar, es una caraqueña radicada en Salamanca desde septiembre de 2016, habla con SALAMANCA AL DÍA y cuenta que, con esta de 2022, ya son siete navidades las que ha festejado en la capital charra.

La venezolana repasa cómo eran las navidades en Venezuela, recuerda que “como en todas partes del mundo, se celebraba con manjares, con bebidas, con encuentros familiares, con villancicos, con gaitas. Las gaitas originarias del estado de Zulia, no las inglesas, con un ritmo muy alegre, que, por cierto, recientemente ganaron un premio Guinness”.

Además, añade que "las mesas navideñas del 24 y del 31, solían estar abastecidas con jamones, pavo, pernil, hallacas (plato típico de la navidad), turrones, nueces, pan de jamón y las familias se juntaban para cenar, mientras los más pequeños esperaban con ansias, de 24 para 25, la llegada del Niño Jesús con los regalos”.

Pero Tania comenta que lamentablemente, “desde hace 20 años, los venezolanos hemos ido emigrando por razones políticas, ya son cerca de siete millones regados por el mundo; lo cual no es sólo un problema geográfico, sino un problema sentimental, pues todos nos hemos visto en la obligación de separarnos de la familia, y de pasar las navidades sin nuestros seres queridos”, dice esta venezolana.

“En España se pasa bien, es un país que en lo personal me ha acogido, me encanta España y adoro este país. También amo a Venezuela, son mis raíces. Pero no puedo negar que he disfrutado compartiendo la cena de Nochebuena, con una familia salmantina que me ha acogido con mucho cariño, y las exquisiteces culinarias ni se diga, las celebro todas”, admite la caraqueña.

En el caso de la gastronomía venezolana, afirma Tatiana, que “en España hay muchos venezolanos que se han dedicado a preparar los platillos típicos para la comunidad venezolana. De hecho, en Salamanca, es uno de los sitios en los que tenemos cuatros o cinco locales de comida, lo que me contenta muchísimo”.

Este año, en lo particular, “compartiré con familias amigas de Salamanca y la noche del 24 y de 31, celebraré con mi hijo, comiéndome una hallaca (masa rellena con carne guisada de res, cerdo y gallina o pollo). La navidad sin una hallaca queda incompleta. En realidad, la diferencia entre mi país y este que me acoge, es emotiva”.

Carmen Sanchis