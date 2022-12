El Ayuntamiento espera la resolución de una subvención de los Fondos Europeos para iniciar un proyecto "muy interesante y bonito" en el Comarcal

“Tenemos un proyecto muy interesante y bonito para ese edificio, para Peñaranda y las asociaciones que tienen su sede allí”. Así anuncia la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, la idea sobre la que están trabajando para la reconversión del edificio del Comarcal, que en estos días ha sido noticia por el mal estado que presenta y los cuantiosos desperfectos que acumula, especialmente desde la caída de las intensas lluvias en las semanas pasadas, algo que denunciaba el Partido Popular.

Para materializar esta idea, sobre la que no se han desvelado apenas detalles, la regidora municipal manifiesta que han solicitado una línea de subvención incluida dentro de los Fondos Europeos Next Generation. “Con ella acabaríamos con todas las carencias que presenta el edificio, tanto de eficiencia energética, bajada en el consumo eléctrico y de calefacción, problemas de accesibilidad…además de dotarle de una nueva cubierta que no sería al uso” explica Ávila, cuantificando el proyecto en “una inversión que supera los dos millones de euros”.

“El PP se equivoca cuando lanza esos calificativos de forma gratuita, diciendo que malgastamos el dinero para realizar un estudio de eficiencia energética. No saben que era una de los requisitos imprescindibles para solicitar la subvención ya que, según el grado de eficiencia que concibiéramos variaría la cuantía de esta ayuda. Llevamos meses trabajando en ello, por lo que nos hemos querido adelantar para tramitar esa solicitud” detalla la primera edil.

El Consistorio se mantiene a la espera de conocer la decisión sobre la concesión o no de esta subvención, mientras trabajan en un requerimiento recibido sobre diferentes carencias que presenta el Comarcal y que, de no recibir esta subvención, buscarán otras alternativas de ayuda o tratando de llevar a cabo diferentes reparaciones a través de fondos municipales.