Caen las denuncias por delitos sexuales

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior reconoce una "tendencia de fuerte aumento iniciada sobre todo a partir de 2014" en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual, con una subida del 30,1% en relación con 2019.

Como en otros informes, Interior apunta a las "activas políticas de concienciación que se traducen en mayor disposición de las víctimas a denunciar y la reducción de la tolerancia social y personal" a este tipo de delitos. La tasa de esclarecimiento policial la sitúa "en torno al 80%, reduciendo los niveles de infradenuncia".

En este contexto, la cifra de violaciones aumenta un 21,45% en los primeros nueve meses de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior-un 38,2% en comparación con antes de la pandemia-. Este dato crece anualmente: 1.405 agresiones sexuales con penetración en 2019, 1.599 en 2021 y 1.942 en 2022, con la legislación previa a la ley del 'sólo sí es sí', en vigor desde este mes de octubre.

En la provincia de Salamanca, al contrario, no se produce este incremento, no se sabe por el descenso de este tipo de delitos o porque no se denuncian. De esta manera, en lo que va de año, las violaciones han descendido casi un 43%, conociéndose 4 frente a las 7 del mismo periodo anterior. El resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual ha sido 43 (uno menos que en 2021), con los que en su conjunto este tipo de delitos suman 47 frente a los 51 del año precedente.

Aumenta la cibercriminalidad

Por otro lado, el Ministerio del Interior señala que el 87,5% de las 1,7 millones de infracciones penales en estos primeros nueve meses de 2022 se corresponden con la categoría de "criminalidad convencional", lo que representa una variación a la baja del 0,8% sobre 2019. La cibercriminalidad, por su parte, representa el 12,5% con respecto al total de infracciones penales. En este caso anota un incremento del 89,3% sobre 2019, aunque la estadística aquí no incluye datos de Ertzaintza y Mossos d'Esquadra hasta finalizado el año.

Dentro de la cibercriminalidad, las estafas informáticas representan a su vez el 87,9% "y el 11% de toda la delincuencia registrada en septiembre", según destaca Interior. En el global, supone un aumento del 96,6% sobre el mismo periodo de 2019. "En apenas seis años, las estafas informáticas conocidas crecieron un 455%", comparando datos de 2016 con 2022, según el Ministerio. En Salamanca, según el balance de ciberciminalidad del año 2021, se registraron 2.339 delitos de este tipo, con el fraude informático a la cabeza (1.947).