Cáritas ayudó en términos de vivienda a más de 1.800 familias hasta noviembre de 2022

Cáritas Diocesana de Salamanca lanza la campaña de Operación Vivienda, que tiene dos objetivos fundamentales: sensibilizar sobre la realidad de la vivienda en nuestra provincia, y recaudar fondos para seguir ayudando a que las familias y las personas vulnerables puedan acceder y mantener una vivienda digna.

En ayuda en vivienda, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, Cáritas acompañó a 1.873 familias, apoyando económicamente a 1.040 de ellas por un importe total de 714.321€.

“De las personas ayudadas, destacan las familias vulnerables con dificultad para hacer frente al pago de la vivienda (alquiler, acceso o hipoteca), incluyendo el pago de suministros”, explicó hace en la presentación Oliva Martín, coordinadora del servicio de acogida y atención primaria de la organización coordinadora. “Familias que aplican estrategias de ahorro o renuncia para llegar a fin de mes, recortando gastos (ropa, calzado, ocio…) o educación (como la participación de los niños en actividades extraescolares). Unas medidas que a la larga producen un desgaste no solamente económico, sino también psicológico”.

José María Rodriguez, secretario de Caritas Diocesana Salamanca, defendió en la presentación la postura de Cáritas frente a esta situación: “solicitamos a la administración un mayor parque de vivienda de alquiler accesible a personas con bajos ingresos, y un esfuerzo en rehabilitación de viviendas que no cumplan con las condiciones de habitabilidad y que no son eficientes energéticamente. Desde una inversión efectiva y eficiente, planteando nuevos modelos de vivienda y de consumo de energía como las viviendas colaborativas o las comunidades energéticas. Con nuevos modelos que faciliten el acceso a la vivienda digna poniendo el foco en las personas con más dificultades”.

Dentro de los perfiles ayudados, se encuentran beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones sociales, cuya cuantía no cubre todas sus necesidades básicas; Familias monoparentales con una complicada conciliación familiar y laboral; personas cuyos ingresos de trabajo no son suficientes para cubrir sus necesidades; personas solas que viven en pisos compartidos; e Inmigrantes, especialmente aquellos en situación administrativa irregular o personas que han visto denegada su solicitud de protección internacional, y que, hoy por hoy, no tienen acceso a ayudas sociales.

“El apoyo que ofrece Cáritas llega por dos vías”, recalcó Martín. “Por una parte, ayudas de alquiler y de suministros para evitar que se pierda la vivienda, o ayudas para asumir el coste de acceso a una vivienda digna; y por otra, el acompañamiento a cada una de estas personas y familias”.

Una respuesta solidaria

Cáritas sabe que los más frágiles son los más damnificados y los que sufren con más intensidad en las situaciones de crisis. Los cambios significativos en la economía y cualquier fenómeno que genera un empeoramiento en las condiciones de vida y acceso a derechos se trasmite de forma más intensa a la población más vulnerable. Vivienda es sinónimo de hogar; un hogar en el que se puedan satisfacer las necesidades básicas de electricidad, gas o agua, … para preservar la salud, la vida y la dignidad.

Con el lema 'Una vivienda digna, que no sea un privilegio', Cáritas lanza esta Navidad una llamada a la colaboración económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en situación más precaria. En su sede de C/ Monroy 2, mediante transferencia bancaria en las diferentes cuentas que Cáritas Diocesana de Salamanca tiene abiertas en las entidades bancarias, o Bizum el 38119.

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA ‘OPERACIÓN VIVIENDA 2022’