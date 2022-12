Villar de Gallimazo se vuelca en el sentido homenaje a su atleta internacional Mario García Romo

Ha sido un día de emociones y orgullo, algo que se ha reflejado en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villar de Gallimazo, espacio que se quedaba pequeño para acoger a la gran cantidad de vecinos que este sábado han querido participar en el sentido homenaje ofrecido a uno de sus más ilustres vecinos, el atleta internacional Mario García Romo.

Un gran evento que contaba con decenas de vecinos, quienes arropaban a Mario y toda su familia en un sentido acto, organizado por el Ayuntamiento, y en el que su regidor municipal, Sergio González, destacaba la importancia de la trayectoria del deportista y el impacto emocional que ha supuesto en el Villar, algo que era recibido por continuos aplausos.

Tras él llegaba Jesús Saldaña, concejal de deportes, quien recordaba anécdotas en las que ponía en valor el esfuerzo de Mario y sus continuos entrenamientos personales por los caminos y calles de la localidad. “A pesar de la lluvia, el frio o cualquier inclemencia, siempre le veías corriendo. El resto pensábamos en quedarnos en casa y Mario siempre adelante. Lo que has conseguido es fruto de ese esfuerzo, aunque lo mejor está por llegar” aseguraba.

El presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, junto al Vicepresidente, Casimiro Blanco y el diputado provincial, Antonio Luis Sánchez, destacaban la importancia de la trayectoria de este joven deportista, que con su poca edad ha logrado situarse en la élite mundial del atletismo, mientras que su entrenador, Mario Rodríguez, se emocionaba al recordar los inicios del deportista, destacando de él que “si ya es un deportista de 10 como persona es muy superior” y añadía el especial agradecimiento a la familia por el esfuerzo realizado para que la preparación pudiera realizarse y llevar a cabo estos logros.

Otro de los momentos más destacados de este cercano homenaje ha sido el protagonizado por la Asociación La Corraliza, haciendo entrega a Mario García Romo de una placa conmemorativa del momento, buscando simbolizar el cariño de todos los villarejos por su paisano.

El momento más especial llegaba cuando el atleta subía al escenario, cogía el micro y ofrecía un sentido discurso improvisado en el que resaltaba “el agradecimiento a mi familia por todo su apoyo, así como a la Federación, la Diputación y mis vecinos me manera especial. Una de las cosas que más orgullo me genera es saber que seguís mis carreras desde mi pueblo y sentir vuestro cariño. Hay quien piensa que por ser de un pueblo pequeño tienes menos oportunidades, pero hay gente maravillosa que te sube hacia arriba, yo he tenido la suerte de contar con ello” y añade que “la razón por la que estoy viajando por el mundo y llevando el nombre del pueblo es por vosotros”.

Más allá de esto, se guardaba con celo una de las grandes sorpresas de la jornada, como era la de otorgar el nombre de Mario García Romo al frontón municipal, algo que era anunciado por el primer edil y que se materializaba minutos después, con el descubrimiento de la placa en el lugar.