Rafa Dueñas, sobre las deudas del Salamanca UDS: "La realidad es que el club está muy bien, a día de hoy, muy bien"

"Hicieron un reacomodo de más cosas, pero nos pusimos al día y no fue una multa. Lo acordamos con ellos y quedó saldado", ha dicho el mexicano acerca de la Inspección de Trabajo de Hacienda

Rafa Dueñas, director general del Salamanca UDS y técnico del filial, ha atendido a los medios de comunicación después del derbi con Unionistas B, algo novedoso al llevar varios meses sin ofrecer declaraciones públicamente.

Derbi de filiales: "El partido se inclinó para nosotros por las circunstancias de jugar y la tarjeta roja, pero si no metes goles se queda en nada. Me ha gustado la actitud y han dado el 100%".

Volver a entrenar en el Helmántico: "Es lo que más me gusta hacer, pero la sensación de estar aquí es mejor por sentir el partido, la adrenalina, el hecho de ser un derbi... Le agradezco a la afición que haya venido a apoyar a sus jugadores y al equipo rival, que entiendo que también vino gente de fuera".

Césped: "El jardinero ha trabajado mucho en ello y está tocado, pero debemos jugar así y adaptarnos. Le tocará al primer equipo, igual que a nosotros hoy. Intentaremos mejorarlo. La idea de jugar en el estadio es del club, pero también para que los futbolistas se vayan haciendo a él. Ha habido público para lo que es la categoría y es un premio al esfuerzo de la plantilla".

Javi Navas: "Hemos estado hablando con él y la relación es buena. Estamos en pláticas con él".

Primer equipo: "No hay que cambiar mucho, solo detalles. Ángel o María tienen la última palabra y ellos están día a día con el equipo. Deberán decidir, pero hace 10 jornadas veíamos al equipo diferente y ahora hay un bache".

Fichajes: "Lo que hablamos eran cuatro, pero Manuel Lovato fue claro y dijo que si hacía falta algo más, él lo apoya. María y Lozano ya tienen todo bien analizado. Tendría que haber bajas si deciden traer más gente".

Videomarcadores en 2023: "Tengo la esperanza de que sí".

Inspección de Trabajo: "Estamos muy bien y no tenemos ningún problema. Hicieron un reacomodo de más cosas, pero nos pusimos al día y no fue una multa. Lo acordamos con ellos y quedó saldado".

Medyarthros: "Tenemos un convenio y sí paga al club. No voy a decir cantidades".

Deudas del club: "Está bien. Hay que ir jugando con la parte comercial como cualquier empresa. La realidad es que el club está muy bien, a día de hoy, muy bien. Tuvimos algunas cosas, pero todo fue superado".

Subvención del Ayuntamiento: "Ya está gastada".

Dudas con María: "Siempre hemos confiado en todos los entrenadores, igual no confía otra gente".

Su título de entrenador: "Estoy por liquidarlo ya en junio. ¿El primer equipo? No, estoy muy feliz ayudando a los jóvenes. Me gustaría dirigir hasta Champions aquí, pero me encuentro bien así".