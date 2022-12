Juampa, el argentino que 'tendrá que correr' para ver la final del Mundial tras el partido de Unionistas: "Sueño con dos victorias"

El mundo del fútbol se paralizará este domingo desde las 16:00 horas por la final del Mundial 2022. Sin embargo, hay labores que cumplir y si no que se lo digan a Juampa Barros, jugador de Unionistas. El argentino antes deberá vestirse de corto para disputar el último partido del año con el equipo dirigido por Raúl Casañ, dado que recibirá en el Reina Sofía al filial Celta de Vigo a partir de las 12:00 horas. "Me muero de ganas cada semana por mi partido y hacerlo con nuestra afición en casa es brutal. Se disfruta el doble y luego por la tarde tengo la final, por lo que será un día bonito y para no olvidar. Sueño con las victorias de Unionistas y de Argentina", ha dicho.

Entre tanto, el atacante ha comentado cómo ha vivido las pasadas semanas al haber asegurado que "hace menos un mes hablábamos de la derrota contra Arabia Saudí y ahora estamos a las puertas de una final (bromea). Resume lo que es el fútbol y cualquiera puede ganar a cualquiera. No te puedes fiar de un rival ni un pelo. Tenía fe en Messi y Argentina, que es algo que me llevó a vivir todo con cierta tranquilidad... menos esos últimos minutos contra Holanda, la prórroga y los penaltis, que ahí sí que me dio un poco de miedo. Se ha demostrado que la selección es un equipo".

Por otro lado, Messi llegó a estar en el centro de las críticas al principio de la cita y se ha erigido como el héroe, por lo que Juampa Barros ha hablado del eterno debate de si es ya el mejor de la historia: "Yo creo que sí, pero ya lo es si no levanta esta Copa del Mundo. Ha llevado a Argentina a otra final de un Mundial y él está demostrando que no hay debate posible porque se enfrenta a selecciones con mejores jugadores siempre".

LA FAMILIA

El extremo ha empezado a darle vueltas a lo que puede pasar si ganan los de Lionel Scaloni y ha manifestado que "sentiré una emoción terrible, ya no solo por mí, también por la familia, que vive con muchísima pasión el fútbol. Gente como mis primos o mi padrino son forofos totales y me alegraría un montón por ellos, por mis padres, por gente de Argentina. Ojalá el domingo hablemos y te pueda decir bien la sensación que tengo por haberlo vivido, aunque sería algo único. Entre Messi y Mbappé, el que esté más acertado es el que decidirá el partido".

Por último, en las redes sociales se han visto multitud de vídeos de aficionados que han dejado el trabajo, han vendido el coche o cualquier tipo de historia para volar a la otra punta del mundo: "Mi familia directa no lo ha hecho, pero sí que conoce a gente que ha dejado el trabajo, ha vendido cosas para poder ir a Qatar y ves que hay un sentimiento real hacia tu país. Estoy viendo muchos vídeos de gente contando lo que han hecho para viajar y es increíble. Celebran, lloran, hay gente mayor, joven, chicas, chicos... y ojalá se le pueda dar una alegría a mi familia argentina", ha finalizado Juampa Barros.