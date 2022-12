¿Innovación para el turismo salmantino?.

El jueves por la noche vivimos uno de esos magnos acontecimientos que nos ponen en la galaxia, ¡en el universo!, de la relevancia turística. Miles de jóvenes, menos de los esperados, se congregaron en nuestra Plaza Mayor un ratito para celebrar el eufemísticamente conocido como "Fin de Año Universitario", y luego... Su impresionante impacto, mediático indudablemente mucho, incluso fija población universitaria según nuestro concejal del ramo. Pues nada, menos FACyL y larga vida a las fiestas etílicas y tengamos muchas más.

Fuente: INE. Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR), segundo trimestre 2022.

Respecto a los miles de atraídos de todos los rincones no entiendo cómo lo consiguieron, según el presidente de la Hostelería salmantina conservamos graves inconvenientes en infraestructuras viarias. Sorprende la vigencia de este argumento, quizás vinculado a unos números generales en este año no todo lo buenos de lo esperado. Pero una cosa son las infraestructuras, ya no una limitación aunque quede margen de mejora, y otra los servicios ofrecidos por ellas.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera. (2022 solo hasta octubre incluido)

Sin olvidar el odio de Renfe, o quizás solo somos insignificantes cuando aplican a esa empresa pública principios neoliberales, ¡por un gobierno de izquierdas!, a lo que debe ser un servicio público para todo el país. Pero en la lógica de clientes de Alta Velocidad solo sirve que 10 áreas metropolitanas agrupen casi el 41% de la población, o 20 más del 51%. El resto no existe. Viva la igualdad de oportunidades y el reequilibrio territorial, tal vez no lo encuentren en la Constitución.

Algún problema propio habrá cuando básicamente tenemos números similares desde hace años. Sigo sin tener claro el impacto del Plan de Excelencia Turística de 2001, alguien lo habrá evaluado en algún rincón apartado, y echo de menos la materialización de algunas de sus propuestas (como la señalética comentada la pasada semana o llevar al turismo más allá de la Rúa Mayor). Ahora tenemos un Plan de Sostenibilidad Turística "con el que Salamanca redefinirá su modelo turístico, en una clara apuesta por incrementar la competitividad y la innovación." Pretende "Ampliar el escenario de la experiencia turística, incorporar nuevos agentes sociales y facilitar el disfrute de habitantes y visitantes son principales retos que se abordan a través de cinco ejes prioritarios: la mejora del escenario urbano y la movilidad turística, la mejora producto turístico basado en la identificación y creación de iconos patrimoniales de la ciudad, la apuesta por la transformación digital, competitividad del destino y la innovación."

El nuevo plan, por lo poco conocido, recuerda algo al pasado; erigiendo al Tormes como atractivo referente, interesante si terminamos de explotar los tradicionales. Plan que, para el Ayuntamiento, cuesta 4.936.000 euros, quizás por eso el Ministerio aporta menos que a otros sitios (el 33% según el convenio, al igual que la Junta), lo señalo para los buscadores de agravios con otras ciudades de la región. Desde luego el gobierno nos odia, pero presentar proyectos con errores impiden resultados o si pedimos poco dan en relación. Con ello no quiero justificar el secular abandono de provincias o ciudades como la nuestra, da igual quien esté al frente, desde luego pueden esforzarse bastante más. Estoy expectante con el recorrido del nuevo Plan, y su director, en un sector económico vital con un modelo agotado a pesar de poder dar mucho más de sí.