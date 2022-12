Dani Romo y el Helmántico: "Es una sensación especial porque es tu casa, el estadio en el que has visto al Barcelona, el Real Madrid..."

"Ha sido un partido difícil y el escenario no era fácil", ha indicado el entrenador del filial de Unionistas

Dani Romo, entrenador del filial de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales al término del miniderbi con el segundo equipo del Salamanca UDS en el Helmántico.

Valoración: "Ha sido un partido difícil y el escenario no era fácil, por lo que nos ha costado entrar unos minutos y luego se ha jugado a lo que hemos querido. Hemos robado balones dentro, que era el plan... pero no hemos estado acertados. No tengo recuerdo de una ocasión clara y debemos mejorar, aunque quiero reforzar a los chicos por jugar con uno menos casi todo el segundo tiempo. El empate es justo".

Helmántico: "Ya había tenido la oportunidad venir con el Guijuelo y ganar. Es una sensación especial porque es tu casa, el estadio en el que has visto al Barcelona, el Real Madrid y todos los buenos".

Césped: "Yo ahí no me tengo que meter y bastante tengo con lo mío. Esto le pertenece al Salamanca y supongo que deberán buscar alguna solución. La Federación es nuestro campo y debemos continuar dando buenos pasos y conseguir objetivos, sino estamos jodidos".

Objetivo: "El parón nos vendrá bien e intentaremos conseguir mejorar".