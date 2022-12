¡Rompe su silencio! Jorge Pérez reaparece tranquilo y sonriente tras su polémico 'affaire' con Alba Carrillo

"Me sabe súper mal no decirte nada y encima te vas a caer, pero es que no te voy a decir nada de verdad. En serio ¿vale? Lo siento de verdad" ha zanjado amable y sonriente

Jorge Pérez se ha convertido en el personaje más buscado y perseguido desde su comentadísima 'noche de amor' con Alba Carrrillo, de la que este viernes se cumplen 3 semanas. 21 días en los que hemos ido conociendo cada vez más detalles del 'affaire' más polémico de los últimos tiempos, muchos de ellos gracias a la propia modelo.

Tras ser pillados en actitud cariñosa en la fiesta navideña de Unicorn, ambos dieron la cara en el programa 'Fiesta' y aseguraron que su 'roneo' no había ido más allá de los besos y abrazos que habíamos visto en las grabaciones que hicieron sus propios compañeros de productora. Sin embargo, no tardaron en saltar los rumores sobre un 'final de fiesta' en la casa de Marta López.

Algo que Alba no tardaba en confirmar, muy molesta por las presuntas intenciones de Jorge de 'cargarle el muerto' a ella insinuando que le había tendido una trampa para 'llevárselo al huerto'. De 'perdidos al río', la ex de Feliciano López ha tirado de la manta y ha revelado no solo que mantuvo relaciones íntimas con el cántabro la famosa 'noche de autos', sino que además su tonteo venía de lejos y él le había llegado a confesar que de ser infiel a su mujer sería con ella.

Declaraciones que habrían empujado a Jorge y a su mujer, Alicia Peña, a tomar medidas legales contra Alba. Alejados del foco mediático, sobrepasados por todo lo sucedido y luchando para intentar recomponer su relación, el matrimonio abandonaba Madrid tras el estallido de la polémica, poniendo rumbo con sus hijos a Palencia, donde han estado refugiados de la presión mediática.

Sin embargo, Jorge ha regresado a la capital y las cámaras de Europa Press han captado su reaparición en primicia. Muy educado, el colaborador ha confesado que no va a hablar sobre Alba, pero en las que son sus primeras declaraciones tras salir a la luz su noche de pasión con la modelo en la casa de Marta López, ha dejado claro que está muy tranquilo y prueba de ello es su tímida sonrisa en varios momentos: "Buenos días. Cuidado no te vayas a caer, pero no voy ha decir nada" ha afirmado, preocupado en todo momento porque la reportera no se tropezase mientras le preguntaba cómo se encuentra, qué tal está Alicia y qué hay de cierto en que van a demandar a la modelo por todo lo que ha contado.

"Me sabe súper mal no decirte nada y encima te vas a caer, pero es que no te voy a decir nada de verdad. En serio ¿vale? Lo siento de verdad" ha zanjado amable y sonriente en sus primeras imágenes desde que Alba contó al detalle su tonteo y confirmó su noche de amor con él