Las próximas actividades de la Protectora Siempre Fiel

Desde que nacieron hace 11 años no han parado de organizar actividades y eventos para recaudar dinero. La Protectora Siempre Fiel es un referente en la ciudad y, aunque no están pasando por su mejor momento y necesitan ayuda, tienen claro que no van a parar.

Tienen en marcha una tienda solidaria que siempre está activa. La mayoría de los productos que venden han sido realizados por sus voluntarios. Además, con motivo de estas fechas navideñas, han elaborado dos cestas de las que aún están disponibles algunos números.

De cara al año que viene, ya están organizando diferentes "cosas" con empresas y en plena marcha de una gala benéfica para seguir recaudando fondos. Para dicha gala, ya hay diversos artistas que están colaborando y están trabajando para que en enero salga adelante.

“Parar no paramos” explican desde la protectora. “Estamos siempre presentes para conseguir fondos porque, aunque saldemos la deuda, seria empezar de cero. Tenemos muchas ganas, pero no deja de ser un gran esfuerzo económico”.