María y su futuro: "Yo sigo trabajando y la propiedad no me transmitió ninguna intranquilidad"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios en la última previa de este 2022 por el duelo con el Unami.

Racha mala: "Somos conscientes de la mala racha. El partido de mañana es muy importante porque viene ya el parón y hay que acabar bien para desconectar. Llevan desde el 1 de agosto aguantándome los jugadores. Nosotros debemos centrarnos en el Unami".

Unami: "Si vamos con mala mentalidad nos equivocamos. Veo a la plantilla más que implicada y eso te puede generar ansiedad. Los jugadores deben estar más pausados. Como entrenador debes buscar cambios como la estructura del día. El objetivo del club es el ascenso".

Bajas: "Se salen Pereira y estamos con la duda de Pablo de Castro. Vendría Mario, que es del filial".

5-3-2: "Le hemos estado dando vueltas y nos puede venir bien. La hemos entrenado. Ya veremos qué tenemos planeado".

Seguir como técnico: "Yo sigo trabajando y la propiedad no me transmitió ninguna intranquilidad. No quiero hablar del mercado y ya la semana que viene se verá".

Mundial: "La cabeza me dice Francia y el corazón va con Argentina".