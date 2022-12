Diego Benito: "¿Pérdida de confianza en María? Yo creo que no, ni de coña... confiamos en el míster ciegamente"

"No puede ser una excusa y hay que competir estando el césped nevado, embarrado o estupendo", ha dicho el medio del césped del Helmántico

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio para hablar del último partido, la mala racha, la confianza en María, el vestuario... y muchos más temas de actualidad.

Ambiente: "Las sensaciones del último partido fueron malas al creer que llegábamos reforzados por lo que habíamos hecho anteriormente. No supimos leerlo bien y toca seguir ahora. Esto es largo y hay que salir de la mala racha en la siguiente jornada".

Aprovechar las ocasiones: "Nos faltó un poco de cabeza y aprovechar las que teníamos porque entramos en la gresca, las pérdidas tiempo... y quisimos ir con el corazón, pero sin orden. Ahora debemos corregirlos".

Hay problemas en el vestuario: "No, está confiando en lo que hace. Hemos perdido puntos que no debíamos y debemos levantarnos el sábado".

Césped del Helmántico: "El campo está mal, pero he estado viendo otros partidos el fin de semana y hay más sitios que están así en España. No puede ser una excusa y hay que competir estando el césped nevado, embarrado o estupendo. Es lo que hay y no nos queda otra que luchar".

Se pierde confianza en María: "Yo creo que no, ni de coña... confiamos en el míster ciegamente y hay que remar todos en la misma dirección. Si no se consigue el ascenso directo, la idea es ir al playoff y subir de esa forma".