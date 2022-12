Casañ: "Queremos irnos con un buen sabor de boca para celebrar la Navidad"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha hablado delante de la prensa antes de que acabe el año con el partido frente al Celta B.

Último partido: "Queremos irnos con un buen sabor de boca para celebrar la Navidad. Debemos saber el rival que viene y buscamos el triunfo. Es un equipo joven y fuera de casa ha sacado cosas, los jugadores de arriba son incisivos y van alternando con el primer equipo".

Jugar por dentro: "Es una de las cosas que hacen y el Celta juega con un 3-4-3. Lo venimos trabajando y buscamos la transición rápida".

Sin jugar la semana anterior: "No podemos estar pendiente de eso y bastante que tenemos que volver a ir. En enero nos tocará y son cosas que quedan ahí. Cogemos las vacaciones para irnos con la familia y es un partido en casa junto a la afición".

De Miguel: "Mañana veremos, pero sí que ha mejorado mucho. Haremos el último test para ver si puede aportar o no".

Reina Sofía: "El césped está perfecto y que llueva un poco todos los días, luego salga el Sol, le beneficia. Estamos cuidándolo al máximo y queremos que esté bien".

Leal y Mario: "Entran jugadores y salen. Todos lo han hecho bien".

Puntos: "Nos hemos dejado victorias que han sido empates".

Mundial: "Creo que va a ganar Francia, pero voy con Argentina. Si no mi novia me mata, que es argentina y me gustaría que lo ganase Messi".