Bolsas promocionales para empresas, ¿cuál elegir para navidad?

Se acerca la Navidad, que es una fecha en la que se celebran las cenas de empresa y otros eventos corporativos, y en estos encuentros se suelen hacer regalos a empleados, socios, distribuidores, etc. Actualmente, hay una gran variedad de bolsas promocionales para empresas, por eso pueden surgir algunas dudas sobre cuáles son las mejores. Para que puedas tener una idea de los diferentes tipos de bolsas que existen hemos hecho una selección en la que te explicamos sus principales características y ventajas.

¿Qué modelos de bolsas promocionales existen?

Bolsa de tela

Las bolsas de tela son una excelente opción para estas navidades. Están realizadas totalmente con algodón, por lo que es una buena alternativa al plástico, que como sabemos es un material que perjudica al medioambiente.

Este tipo de bolsas son reutilizables, con lo que podremos utilizarlas para comprar en supermercados o tiendas y también para llevar todo aquello que necesitemos en nuestro día a día.

Las bolsas de tela son resistentes y duraderas, además, son capaces de soportar una gran cantidad de peso, incluso en largos trayectos, por eso es un regalo muy útil. Las empresas que quieren apostar por la sostenibilidad y transmitir su preocupación por cuidar del planeta, tienen en estas bolsas de tela, la mejor opción promocional.

Bolsa Non woven

¿Conoces el non woven? Es un material transpirable cuya materia prima es el propileno, aunque también puede hacerse con fibras de algodón natural. El non woven es reutilizable y respetuoso con el medio ambiente, ya que tiene una larga vida útil y se pueden fabricar diferentes productos como delantales, mascarillas, sábanas, etc. Las bolsas promocionales realizadas con este “tejido no tejido” son perfectas para regalar esta navidad, ya que su relación calidad-precio es muy alta y se pueden usar diariamente, incluso cargando bastante peso.

Bolsa de yute

El yute, Corchorus Capsularis, es una planta que crece sobre todo en la India y en las regiones tropicales y de la que se extrae lo que se conoce como “fibra dorada”. Esta materia prima lleva usándose miles de años para fabricar diferentes artículos de almacenaje, ya que es muy resistente.

Las bolsas de yute, por lo tanto, son perfectas para transportar cualquier cosa y no usar bolsas de plástico. Este material es ecológico, reutilizable, biodegradable, transpirable y económico, además, su cultivo no genera impacto medioambiental, por lo que su fabricación es respetuosa con el planeta.

Sin duda, las bolsas promocionales de yute son muy prácticas y una manera de reducir la contaminación.

Bolsa de polipropileno

Estas bolsas de polipropileno son bastante resistentes y perfectas para hacer la compra, además, están disponibles en varios colores y tamaños. La mayor ventaja de este tipo de material es que apenas pesa, por lo que son muy cómodas para llevarlas guardadas. Las bolsas de polipropileno promocionales se pueden personalizar fácilmente con el logo de la empresa o cualquier otro mensaje o imagen