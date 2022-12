Ya está servida la final “Mundial Catar 2022”

El domingo próximo se jugará la final del Mundial. Las selecciones clasificadas han resultado ser Argentina y Francia. Todo parece lógico ahora, una vez se han jugados todos los partidos de clasificación. Desde el miércoles solo se escucha "Lo que yo decía" cuando se citan los dos contendientes finales del "Catar 2022". O sea, todo el mundo lo había previsto pero se lo habían callado para mantener interesada a la afición.

Hay un factor relevante que debería archivarse para los anales, es decir, tanto Alemania como Francia ganaron por más de un gol y con una posesión inferior a sus contendientes, Croacia no dejó que Francia pasase del 38% de tenencia; y Marruecos impidió que Francia mantuviese la bola por más del 39%. Datos impensables hasta.la fecha.

Afortunadamente no se jugaron prórrogas, ni se tiraron tandas de penalti para ganar las Clasificaciones. Igual que el VAR no tuvo que decidir ningún partido. Igual que se confirmó que no hubo enemigo pequeño pero que, confirmado, el enemigo pequeño acabó perdiendo al final.

Se acaba el Mundial y hay que ir seleccionando aquellos aspectos de mejora que nos sirva para el futuro. Creo que no ha habido equipos descollantes, el fútbol ha sido más bien normalito, las acciones destacadas son muy pocas. Quizás convenga recordar el libre preparado por Van Gaal para los Países Bajos que supuso el gol del empate contra Argentina. Y el éxtasis, una jugada de Messi contra Croacia, de lo mejor que se haya podido ver en un Campeonato mundial.

Ahora esperar al domingo, Ver jugar el partido. Y esperar a su desenlace.