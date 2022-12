Si el lector se mete dentro del libro cuando lo lee, y se siente a gusto allí, entonces podemos afirmar que un libro es como una casa. Los hay grandes, pequeños, de varios pisos, digo, capítulos; nuevos o antiguos; reeditados, que es como hacerles una reforma; algunos tienen orientación espacial, otros miran mas hacia el futuro o el pasado; y están amueblados con palabras e ilustraciones que hacen que no haya dos iguales.

Imagínate entonces si te digo que tienes entre las manos 27 casas hechas de poemas para entrar a vivir. Entonces, cada vez que abras la puerta te habrás trasladado a un lugar nuevo, un juego distinto, una mirada diferente para reír, descubrir, imaginar, soñar, emocionarte.

El último libro de La Guarida Ediciones con poemas de Raúl Vacas e ilustraciones de David Pintor es una auténtica maravilla para ir descubriendo poco a poco, estancia a estancia. Ideal para familias curiosas, que no se cansen de jugar con las palabras y no tengan miedo a explorar juntos cada una de las 27 propuestas poéticas incluidas y luego ¿por qué no? Hacerlas suyas, ponerse a escribir y edificar nuevas casas que se parezcan a las que han leído, pero estén hechas de materiales distintos.

Os invitamos a descubrir este poemario ilustrado y a convertirlo en un regalo porque quien lo tenga entre las manos va a sentirse muy a gusto dentro, seguro. Da igual si es un adulto, un niño raro, un pájaro, un pirata o un oso blanco. No olvidéis que en los libros todos tenemos un hueco reservado. Solo hay que encontrarlo.

El lector dentro del libro.

Los osos en las oseras.

La avispa en el avispero.

Las arañas en sus telas.

(...)

Las vacas en los establos.

El murciélago en la cueva.

Y el libro en las librerías

y en todas las bibliotecas.

(Raúl Vacas)