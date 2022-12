Tropi: "Es el año que más goles estoy aportando y espero seguir con la misma racha"

"Aquí se está muy bien, el día a día, los compañeros... no me puedo quejar", ha espetado el centrocampista de Unionistas

Tropi, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su momento de forma, sus goles, el último partido de 2022, lo que es medirse al Celta de Vigo B... y muchos más temas.

Ambiente: "Siempre que es el último partido se coge con el ímpetu de conseguir los tres puntos porque no es lo mismo irte ganando que perdiendo. Las vacaciones no tienen nada que ver con una cosa que con otra. La semana ha sido normal, pero sí que con un poco más de carga al no haber jugado del todo el fin de semana. Hay ganas del próximo partido. ¿La nueva fecha? Oficialmente no nos han dicho nada, aunque creo que debe ser antes de que acabe la primera vuelta".

Celta B: "Es como cualquier filial, con chavales rápidos, habilidosos y hay que tener cuidado con su juego entre líneas porque son peligrosos al crear superioridad por dentro. Estamos intentando frenar eso, pero siendo nosotros mismos y debemos sacar el partido adelante".

Su nivel: "Me encuentro genial desde el primer día y estoy muy contento. Aquí se está muy bien, el día a día, los compañeros... no me puedo quejar. Es el año que más goles estoy aportando y espero seguir con la misma racha para ayudar más".

Los goles y su mejor momento: "Desde hace un par de meses que me encuentro a un nivel por encima de cuando llegué, pero ahora estoy mejor y diría que sí. No es por el hecho de marcar goles, ya que a veces es más suerte que otra cosa".

Cierre de 2022: "Vamos a hacer todo lo posible para que la gente se vaya con buen sabor de boca y cuantos más seamos, mejor".