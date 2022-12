La XIV edición de Contamos la Navidad con portada salmantina se presenta en Valladolid

Pocos proyectos literarios pueden presumir de llevar catorce ediciones consecutivas y sin embargo, 'Contamos la navidad' vuelve a sorprendernos con su despliegue de relatos e ilustraciones navideñas que se presentan el día 15 de diciembre en Valladolid con un homenaje muy especial. Si en el 2022, la compilación de relatos, magníficamente ilustrada por la artista vallisoletana Rosana Largo, fue un homenaje a la desaparecida autora Elena Santiago, siempre presente entre sus páginas, el número del 2023 tiene como protagonista de portada a la escritora y divulgadora cultural Ángela Hernández Benito, una vallisoletana nacida en El Bogajo que hizo de “La Casa Museo Zorrilla” el indispensable espacio de cultura donde se celebrará la presentación de una antología de relatos a la que la artista y diseñadora gráfica salmantina Carmen Borrego ha convertido en un hada navideña gracias a su evocadora varita en la que conjuga maravillosamente el retrato figurativo, la revisión de la iconografía navideña, el color y ese optimismo y alegría que despierta un proyecto con el que se inicia la navidad a golpe de relato y que tiene en el escritor y crítico literario José Ignacio García su iniciador e incansable impulsor.

Charo Alonso: ¿Qué es "Contamos la Navidad"? ¿Cómo surgió todo?

José Ignacio García: Todo surgió en el 2009. Entonces me dedicaba a una actividad mercantil y varios clientes querían un regalo navideño para su clientela más duradero y atractivo que los típicos reclamos (llaveros, monederos, bolígrafos o mecheros) que eran recurrentes y efímeros. Eso sí, fue una idea que nació en primavera, en una de esas noches de insomnio a las que somos tan proclives los escritores.

Ch.A.: Pues yo duermo como una bendita…

J.I.G.: Aquella noche soñé en hacer un libro de relatos navideños con unos cuantos amigos, pero inmediatamente fue tal el respaldo, que la iniciativa fue creciendo, surgió la idea de añadir ilustraciones para hacer más atractivo el libro y cuando quisimos darnos cuenta habíamos conseguido 18.000 ejemplares patrocinados y la participación de un premio Cervantes, Jiménez Lozano, varios premios Castilla y León de las Letras y otros grandes escritores de la Comunidad.

Ch.A.: ¿Siempre han participado en la antología autores e ilustradores de Castilla y León?

J.I.G.: No, en absoluto. Eso ocurrió durante las primeras ediciones. Después abolimos fronteras. Y siempre procuramos darles espacio tanto a los autores consagrados como a los que la gente conoce un poco menos o casi nada, pero rezuman talento y merecen una oportunidad editorial. Desde el principio se trató de crear una iniciativa altruista, en la que los artistas colaboran de forma generosa y gratuita para fomentar el hábito de la lectura. El libro no se vende y no se editan más ejemplares que los que patrocinan los mecenas que nos respaldan.

Ch.A.: ¡Se ha convertido en todo un fenómeno! ¡Y catorce ediciones consecutivas!

J.I.G.: Las dos o tres primeras ediciones se trató de una experiencia de promoción publicitaria, pero a partir de ahí se convirtió en un proyecto cultural cada vez más importante y reconocido a nivel nacional. De tal forma que en once ediciones consecutivas hemos superado los 111.000 ejemplares publicados y hemos contado con la colaboración de más de 360 escritores, ilustradores y fotógrafos que han publicado más de 200 cuentos que usan la Navidad como argumento o como referente. Y es curioso que tratándose de unas fechas tan concretas, ninguno de los cuentos se parezca a otro ni en temática ni en argumentos.

Ch.A.: Cuesta un poco entender ese sistema de mecenazgo y que el libro no se pueda vender, solo encargar.

J.I.G: Ese es otro de los encantos y peculiaridades del Proyecto. Es una forma de promover la lectura utilizando esa oportunidad del regalo que te cuesta tan poco como un café en un bar de tu barrio. Al principio sólo teníamos promotores empresariales, pequeños negocios o algún ayuntamiento, con los años se han mantenido muchos de esos promotores, que nos han empujado a seguir adelante incluso en momentos que estábamos a punto de tirar la toalla. Sin embargo, edición tras edición, se ha difundido tanto el proyecto que ahora también hay muchos particulares que reservan cantidades más pequeñas de libros para regalar a sus familiares en las celebraciones navideñas, como felicitación o para amigos invisibles.

Ch.A.: ¡Una iniciativa con premio!

J.I.G.: Sí, fruto de nuestra actividad, en 2015 recibimos el premio "La Armonía de las Letras" a la difusión cultural. Se personalizó en mí, pero yo soy el promotor y el coordinador del trabajo de mucha gente, del escritor David Acebes Sampedro, en las últimas recopilaciones, de la imprenta Punto y Seguido, que es el otro pulmón que alienta desde León este Proyecto, y de todos los escritores e ilustradores que han entregado su trabajo altruistamente a lo largo de los años.

Ch.A.: Eres muy conocido por tus iniciativas en Valladolid, pero en Salamanca hasta el año 2019 desconocíamos este proyecto.

J.I.G.: Hemos contado siempre con grandes autores salmantinos como García Jambrina, Alencart, José Luis Puerto, Manu Espada y otros, pero es verdad que la primera presentación en Salamanca la hicimos en el 2019. Fue un privilegio contar con la participación de Jero Hernández de Castro, y comenzar a colaborar con Carmen Borrego como ilustradora y contigo como escritora aunque digas que duermes como una bendita.

Ch.A.: ¿Esta aventura responde a esa tradición dickensiana de cuentos de navidad? ¿Qué tiene la navidad?

J.I.G.: Honestamente, no sé si seguimos la estela de Dickens, aunque él y su Scrooge han aparecido varias veces a lo largo de los años. Lo que sí creo es que la navidad congrega matices de expectación, de ilusión, de nostalgia, de cariño, de magia, de reencuentro y, por qué no decirlo, de decepción, de desesperanza, de tristeza y de soledad. Y todos esos son aditamentos básicos de la literatura.

Ch.A.: ¿Crees que esta puede ser una buena iniciativa para defender esa España interior, esa provincia, esa tierra vaciada?

J.I.G.: Creo que esta es una buena iniciativa para que lean personas que no suelen hacerlo, en el campo o en la ciudad. Estoy seguro de que leer hace a las personas mejores, más inteligentes y más libres, y sin duda eso debería servir para revivir esa España rural en peligro de extinción y de caer en el olvido, que han retratado mucho de los relatos publicados en este proyecto a lo largo de estos once años. Sin embargo, pese a creer en la magia de la navidad y en el poder terapéutico de la literatura, esos problemas tan graves, por desgracia, no tienen una solución de cuento.

Ch.A.: Este año el homenaje es para Ángela Hernández Benito, muchos no sabíamos que era salmantina de origen esta vallisoletana excepcional.

J.I.G.: Cada edición es muy especial, pero este año bajo el título “De hadas y magos” está dedicada a Ángela Hernández Benito, que fue nuestra madrina muchos años. Por eso “Contamos la navidad” le decida está preciosa portada de la artista salmantina Carmen Borrego a la que creo que conoces y se le rendirá un homenaje en el lugar donde trabajó por la cultura casi 29 años, la Casa de Zorrilla vallisoletana, que fue y es nuestro portal de Belén.

Ch.A.: Una excelente manera de empezar la navidad. Te esperamos en Salamanca cargado de cuentos, José Ignacio.