'El Templo' del Kickboxing, el lugar "de moda" del deporte de contacto salmantino

El mundo del Kickboxing cada vez va ganando más adeptos en nuestra provincia y uno de los lugares en los que más se practica es en El Templo, ubicado en la calle Pinilla, 18, de Carbajosa. Por ello, Óscar Martín Cavero, el propietario del lugar y un apasionando del deporte de contacto, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar largo y tendido de todo.

"Es un centro deportivo en el que trabajamos con todas las edades como niños de 5 a 9 años, aunque también va hasta los adultos. Los grupos están diferenciados para los que se inician en el mundo del deporte, de los 10 a 13 años, cadetes, juniors y los mayores. El Kickboxing está creciendo en los últimos años y se podría decir que estamos de moda porque es muy completo. La gente puede pensar que esto es la guerra, que te forras a saltar, a pegarte... pero luego ya ven que no tiene nada que ver con eso. Una cosa son las clases dirigidas en las que no permitimos que el contacto vaya a la cabeza, sino que enseñamos a que el usuario coja confianza en sí mismo para aprender a aplicar la defensa personal, y la parte competitiva. Hay modalidades diferentes de competición y lo que más llama la atención es la parte adulta porque se busca el KO, que es lo más agresivo".

Además, El Templo está creciendo a pasos agigantados y su dueño ha comentado que "pasamos las 120 personas de largo en Carbajosa. Es un club pequeño, pero no estamos mal (bromea)", mientras que ha añadido que "llevo impartiendo clase desde el 99 y esto lleva mucho trabajo junto a la planificación diaria. Hay trabajo de técnica o físico. La gente viene y lo pasa en grande. Tengo una persona de 67 años viniendo conmigo, pero todo va delimitado en función de la edad. Los chavales jóvenes no se cansan nada, no sé qué les habremos dado de comer (ríe)... y estoy yo solo; mi mujer dice que soy un valiente porque puedo con todo. Estoy feliz y encantado de hacerlo".

Por otro lado, entre la gente que más destaca del centro se encuentra "Richard Huerta, que comparto centro con él y le conoce todo el mundo. Es un tío completo, humilde, que viene, entrena, me ayuda a mí y entrena a la gente. También tenemos a Álvaro, Damián, Óscar...". Así, el reputado luchador le ha devuelto el piropo a Óscar Martín al haber indicado que "hago trabajo de sparring, manoplas y es el complemento que me hace falta para rendir a buen nivel. Siempre me ha aceptado bien".

Por último, el 'jefe' de El Templo ha querido mirar hacia el futuro, aunque con los pies en el suelo: "El objetivo es que el club siga como está y no soy demasiado ambicioso en ese sentido. Nunca he tenido esto como un negocio en sí, sino como el deporte que he estado compitiendo muchísimos años de mi vida. Soy papá de tres hijos y me encantaría que sigan los pasos, aprendan sus valores por la humildad, el respeto o la seguridad en ti mismo. Todo el mundo que quiera está invitado a venir y disfrutar".