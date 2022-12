Belén Rodríguez reaparece sonriente, muy animada e ignorando al equipo de Sálvame

Alejada del foco mediático desde que saltó por los aires su amistad con Kiko Hernández al filtrarse que le dejó una elevada cantidad de dinero que luego le reclamó antes de lo acordado por miedo a que no se lo devolviera, Belén Rodríguez ha reaparecido públicamente. Y lo ha hecho de lo más sonriente, arropada por buenos amigos y dejando claro que sigue adelante con su vida pese a las informaciones que se han dado sobre ella en 'Sálvame' en las últimas semanas.

Y es que a la decepción de Kiko con la que consideraba uno de los pilares de su vida - y de la que ahora asegura tajante que no quiere saber absolutamente nada - se une el dolor de Carmen Borrego y Terelu Campos por la supuesta traición de Belén, que habría ejercido de 'topo' en alguna comida con rostros conocidos en casa de Teresa Campos y después habría intentado 'culpar' de la presencia de fotógrafos en el lugar a Alejandra Rubio.

Sin embargo, demostrando el cariño que todavía siente por la que fue su gran amiga, Carmen ha confesado que le encantaría contar con ella en 'Sálvame' el próximo 2 de enero, cuando debutará como directora del programa. Una reaparición en la que podría coincidir con Kiko, que ya ha dejado claro que no le importaría compartir plató con ella aunque su amistad esté más que sentenciada.

Novedades que han vuelto a poner a Belén Ro en el punto de mira y sobre las que la colaboradora ha evitado pronunciarse en las que son sus primeras imágenes en semanas. Acompañada por Aurelio Manzano y con una gran sonrisa que refleja que no lo está pasando tan mal como todos pensábamos, nos ha contado que se encuentra "muy bien" pero que no va a entrar en las últimas declaraciones de Kiko Hernández ni Carmen Borrego.

"Muchas gracias por preocuparos pero es que cariño, no te puedo decir nada. No es que me haya vuelto muda, es que no te puedo hablar. No puedo comentar nada, nada de nada. Me sabe fatal que estéis aquí con la lluvia pero es que no puedo decir absolutamente nada. Gracias" ha afirmado, dejando entrever que las medidas legales que habría tomado contra 'Sálvame' y sus examigos siguen en marcha y por eso no puede hablar de cómo lo ha pasado en las últimas semanas.