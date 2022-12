Antonio Cámara, alcalde de Béjar: “Somos la ciudad del deporte, con presente y mucho futuro”

Hace exactamente un año, la ciudad de Béjar celebraba una sesión plenaria en la que se elegía un nuevo alcalde, tras la dimisión de Elena Martín Vázquez. Los votos del PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas Béjar permitieron la llegada a la alcaldía del socialista Antonio Cámara, que hace un balance de su gestión para Béjar al Día.

Pregunta: ¿Cómo valora estos 365 días al frente del consistorio?

Respuesta: De manera positiva, para mí y para todos los que formamos parte del Equipo de Gobierno. Venimos trabajando mucho en una legislatura con condiciones muy complicadas y desde mi llegada dando una vuelta de tuerca más si cabe a los proyectos que estaban en marcha y que estamos recogiendo ahora el fruto positivo tras muchos meses de trabajo.

¿Cuáles son esos frutos que menciona, Alcalde?

La aprobación y consenso amplio que ha habido entre Junta de Castilla y León, Diputación de Salamanca, sindicatos, patronal y Ayuntamiento para seguir adelante con los proyectos derivados del Plan de Fomento, entre ellos el centro de concentración deportiva en La Covatilla que esta generando ya expectativas y que muestra el esfuerzo colectivo de todos, incluidas todas las áreas del consistorio o del propio Miguel Heras que está al pie del cañón día tras día. Otras acciones a sumar es el éxito de las fiestas patronales, las mejoras y obras que se están acometiendo en la ciudad, los eventos culturas y deportivos que dan lustre a Béjar y noto que hay mucha ilusión ante los objetivos que se nos están abriendo en el horizonte.

Dentro de este año como regidor municipal ¿cuál ha sido su mejor y su peor momento en este tiempo?

Pues seguro que mucha gente pensaría que el peor momento ha sido la suspensión del “Día del Calderillo” en septiembre, o algunos otros, pero para mí el momento duro fue ver por ejemplo a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja o los bomberos de Béjar se ofrecieron para acudir a aportar una mano a la lucha contra los incendios de este verano, tanto en la comarca como en otras cercanas, como fue el caso de Monsagro. En cuanto al mejor… no te sabría destacar uno, hay tantos… quizás compartir momentos para escuchar con la ciudadanía y tratar de arreglar esos problemas que nos exponen.

En cuanto al futuro ha puesto de manifiesto su intención de convertir a Béjar en “la ciudad del deporte”

Efectivamente, ya lo somos y creo que es un presente que tenemos que explotar y el futuro. Presente porque tenemos muy buenas instalaciones en la localidad y que vamos a trabajar en mejorar y sumar a ello ese centro de concentración deportiva en altura. Pero también puede ser una ciudad industrial, no abandonamos esa vía y trabajamos en ellos también. Sin embargo, de mi boca no va a salir si tenemos posibilidad de algo o anunciar llegadas de posibles empresas, pero no abandonamos esa perspectiva. Béjar puede ser ciudad del deporte y ciudad industrial.

2023 es año electoral ¿Cómo van a ser los próximos meses?

Van a ser muy apasionantes. Nos vamos a enfrentar, entre comillas, al escrutinio de nuestros convecinos y hay que estar a la altura, sin vender humo, ofreciendo seriedad y optimismo con realidad y aclarando que se puede hacer, que no y que puede ser en el futuro. Independientemente de las elecciones, mi equipo esta trabajando con una visión de continuidad para afrontar los proyectos de los años venideros y que quien llegue al consistorio en mayo puedan valorar y ver si son interesantes y buenos para Béjar y que sigan con ellos. No dejamos de mirar hacia adelante y con mucha ilusión.