100 veces Viti en Unionistas FS: "Es un orgullo llevar toda la vida en el club desde los 8 años con los que empecé"

Viti ya es historia en Unionistas FS después de haber alcanzado los 100 partidos con el primer equipo. Por ello, el club le ha entregado al portero una camiseta conmemorativa por alcanzar dicha cifra de la mano de Juanlu García, el presidente, en el último partido en La Alamedilla.

Centenario: "Es un orgullo llevar toda la vida en el club desde los 8 años con los que empecé. Se me dio la primera oportunidad con 15 y he estado ahí siempre, he jugado mucho y me encanta seguir cumpliendo partidos".

Lo mejor de estos años: "De lo que más me acuerdo es del ascenso del año pasado, por el grupo que se formó, de que éramos una piña, por cumplir el objetivo... y fue muy bueno para la ciudad porque hacía mucho que no se conseguía. Espero que vengan cosas mejores en el futuro".

Sus compañeros: "Alguno ha gastado una pequeña broma por los 100 partidos (ríe) y todos me han dado la enhorabuena".

El momento de recibir la camiseta: "En ese momento estaba muy emocionado y sentía una gran alegría porque estaba mi familia, la gente que me apoya, los compañeros... y no me lo esperaba. Me enteré allí de lo de la camiseta y lo demás, solo sabía que cumplía 100 partidos. Apareció Juanlu allí con una camiseta y ya me lo olí (bromea). Estaba muy contento y lleno de orgullo por representar a mi equipo".

Mensaje a la cantera: "Que nuncan se rindan y sigan aprendiendo. El esfuerzo diario te hace llegar a lo que quieres y todo llega si eres trabajador".

Futuro: "¿Otros 100? Ojalá, estaría encantado. Soy muy del día a día e ir partido a partido. El objetivo es seguir creciendo con el club".