Mati, confiado para 2023 en el Salamanca UDS: "Yo ya he dicho que mi intención era quedarme y tener más minutos para ser importante"

Mati, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su estado de forma, el objetivo del ascenso, la mala racha, las lesiones... y mucho más temas de la actualidad del club.

Lesión: "Me encuentro bien y no noto nada de ella. El otro día tuve minutos y ha quedado olvidadA porque entreno sin molestias o dolor. ¿Se ha alargado? Parecía que era una sobrecarga y luego vimos una rotura en la resonancia".

Volver a jugar: "El ritmo es más rápido al entrar en la segunda parte y el campo estaba pesado por haber llovido, por lo que noté que me costaba un poco más al principio. Me falta acabar de coger el ritmo de competición y quiero seguir yendo hacia delante".

Esperaba más minutos: "Si el medio no es la zona que mas competencia hay, seguro que es una de las que más. Siempre esperas más minutos cuando llegas a un club, pero estoy intentando darlo todo para contar con más. El futbolista siempre quiere estar en el campo".

Coger protagonismo en 2023: "Espero que sí. Entreno bien y estoy recuperado de la lesión, pero el que decide es el míster y yo lo acepto".

Posible salida si no juega: "Antes de venir aquí, sin saber si ficharía aún, ya quité otras opciones y ahora mismo es igual porque habiendo equipos interesados, yo ya he dicho que mi intención era quedarme y tener más minutos para ser importante. No es algo que valore como una opción".

2 de 12: "Se notan mucho las dinámicas y ahora hemos entrado en una en la que no nos salen las cosas del todo.

Unami y sistema: "Yo creo que vamos a jugar como lo hemos hecho anteriormente, pero solo nos ha dicho un poco por donde puede ir encaminado el partido. Quedan días de entrenamiento y aún lo desconozco".

Da para ascender: "Esto es muy largo y todos los equipos de arriba se van a dejar puntos. Si volvemos a nuestra dinámica, seguro que peleamos por el primer puesto y por el ascenso de categoría este año".