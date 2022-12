Mario Gómez: "Si conseguimos los tres puntos ya nos va a hacer mirar más hacia arriba que hacia abajo"

"Me he encontrado bien en tanto en lo mental como en lo psicológico", ha dicho el central sobre su regreso a la titularidad

Mario Gómez, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la suspensión del último partido, el choque de cierre de año con el Celta B, su temporada... y mucho más.

Suspensión en La Línea: "Fue un fin de semana raro, pero ya lo tenemos atrás y ha quedado olvidado. Son contratiempos que pasan y los futbolistas somos unos mandados, aunque sí que nos pilló a todos por sorpresa. No se veían ni las líneas al final y fue una decisión acertada. Viene un partido en casa muy importante y luego nos vamos de vacaciones; queremos marcharnos con buen sabor de boca".

Celta B: "Será en la misma tónica que todos los partidos en el Reina Sofía, la afición empuja mucho y el equipo sale a ganar. Trabajamos para ello y sabemos las connotaciones de los filiales al contar con jugadores de categoría superior por estar en dinámicas del primer equipo en ocasiones".

Centrales: "Esas cuatro jornadas desde el banquillo me han servido para seguir ayudando al equipo lo máximo posible. La idea era ponérselo difícil al míster. Me he encontrado bien en tanto en lo mental como en lo psicológico".

Último partido de 2022: "A la afición poco se le puede pedir. Les animo a que vengan al Reina y si conseguimos los tres puntos ya nos va a hacer mirar más hacia arriba que hacia abajo".