Manu González: "Dani Romo me pide que tire de experiencia y pueda ayudar a mis compañeros jóvenes"

Manu González, jugador del filial de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de haber regresado al club varios años después con su paso por el primer equipo en Provincial.

Vuelta al club: "Estoy con muchas ganas de poder ayudar al equipo y al club. Es una oportunidad que se ha dado por varios motivos y me han acogido como a uno más, que es algo de agradecer".

Inicio con goles: "Empezamos los dos primeros partidos con victorias y hemos marcado siete goles a favor, pero no hemos encajado ninguno en contra. Luego no pudimos vencer al Ribert, pero veo al equipo bien y con ganas de seguir creciendo. La dinámica es buena y estaremos peleando por el objetivo".

Su llegada: "Empecé el año en Villaralbo, pero no salieron bien las cosas. Se prometieron unas cosas y luego no se dieron, por lo que a las dos semanas decidí abandonar el equipo e iba a ser un año sabático. Se dio la oportunidad gracias a Dani Romo y Garci, tengo buena relación con ellos y comparto sus ideas".

Dani Romo: "Me pide que tire de experiencia y pueda ayudar a mis compañeros jóvenes. Hay calidad, pero los años te da competitividad y debo estar en eso. Me siento uno más y a mí me van a tener para darles consejos o en lo que necesiten".

Diferencias en el club entre sus etapas: "En infraestructuras no tiene nada que ver porque ha crecido de manera espectacular y me encuentro cómodo en el filial, que está compuesto por chavales jóvenes y se encuentran bien formados porque el trabajo desde la base es espectacular. Me ha sorprendido la metodología y la organización, que es una pasada".

Objetivos: "En lo colectivo sí que es cierto que la situación no era la esperada y queremos cambiar la dinámica para sumar puntos. Ya veremos qué objetivo nos proponemos, aunque sin volvernos locos con algo muy grande. ¿Cifra de goles? No me he propuesto (ríe), pero llevo dos en tres partidos y ojalá lleguen más".