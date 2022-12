Íñiguez: "Es importante que la gente se vaya contenta por cómo ganas"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido en rueda de prensa tras el partido con el DVTK húngaro. Por su parte, Silvia Domínguez también ha atendido a los medios de comunicación.

Valoración: "Estoy contento por el resultado y la diferencia. Hemos hecho un par de ajustes en el descanso que nos han ido muy bien, hemos presionado mejor y se ha acertado con el plan B. Las jugadoras lo han leído bien y nos ha permitido expresarnos mejor. En Sopron nos funcionó con otra idea".

Ganar de manera sólida: "Es importante que Michaela ha podido jugar minutos. Nos dará cosas según vaya entrando en el equipo. Si la gente se va contenta, nosotros nos tenemos que ir muy contentos. Es importante que la gente se vaya contenta por cómo ganas. Aleks y Bridget han jugado por fuera".

Defensa: "Me enfado mucho con la falta de concentración, pero no por un tiro fallado. He sido jugador y eso lo odiaba cuando el entrenador pegaba la bronca. Eso es algo que es fundamental en baloncesto profesional. El respeto te lo ganas con el trabajo".

SILVIA DOMÍNGUEZ

"Hemos estado concentradas, pero hemos llegado al descanso concediendo demasiados puntos y luego ya nos hemos centrado más para jugar fluido. Lo importante es el punto de inflexión de la semana pasada pese a la derrota en Girona. Se ha incorporado Michaela y creo que la idea es continuar así. Hay cosas ofensivas que aún van perdidas ella y Bridget, pero tienen la idea de lo que es el equipo y poco a poco veremos sus mejores versiones. El inicio será duro porque jugamos mucho fuera. Hay jugadoras nuevas que se tienen que adaptar a vestir camiseta y no se puede acabar un partido sin haber competido. Hemos hablado mucho de las cosas, pero después del partido en Gernika se cambió tras un día duro".