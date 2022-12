El Partido Popular denuncia la “total desatención” del Comarcal y los graves problemas que presenta

El Partido Popular de Peñaranda denuncia la situación que se esta viviendo en el Comarcal, afectado por las fuertes lluvias de los últimos días, y de lo que afirman “han dejado patente la falta de mantenimiento en el”.

Mediante un comunicado, el PP afirma que “este inmueble, ya con muchos años, muestra esas carencias de atención que todo inmueble necesita con el paso de los años” asegurando que “vista la situación que presenta no podemos cerrar los ojos y denunciamos la situación que presenta debido a las fuertes lluvias y a esa falta de mantenimiento, que de haber existido hubiera impedido esta situación”.

Es necesario, afirman, “poner soluciones cuanto antes para evitar que el problema se agrave, ya que a este inmueble se le está dando una utilidad y, guste o no, necesita de un mantenimiento adecuado. La realidad es que el exceso de lluvia no debería ser un problema si ese mantenimiento existiera, pero no es así”.

A través de una denuncia que llega a nuestro grupo, señalan, “podemos mostrar la situación actual de estas instalaciones, goteras por distintas zonas, techos que se han caído, baños que no tienen agua o cables colgando. Esta situación impide poder realizar, en estos momentos, las actividades que en este centro se imparten. Hay que recordar que el Comarcal, no sólo sirve de sede a distintas asociaciones sino que además se imparten diferentes actividades. Igualmente en una de sus zonas se utiliza para guardar alimentos para las personas que lo necesitan y que ocasionalmente se acercan a este inmueble a recogerlo”.

Por todo ello, añaden, “instamos al equipo de gobierno a que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado en estas instalaciones para evitar que este problema se agrave y el coste sea mayor. Si a este edificio está dándose una utilidad ello implica que ha de tener un mantenimiento. Y no acordarnos de hacerlo cuando el problema ya está ahí, como es el caso” a lo que suman como “no tiene mucho sentido encargar un estudio energético para este edificio por acudir a una posible subvención y sin embargo no vigilar las condiciones del tejado y de sus goteras para prevenir estas situaciones. Es incoherente utilizar un edificio para ofrecer ciertos servicios a los ciudadanos y estar totalmente desatendido”.

