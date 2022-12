Michaela Onyenwere, un fichaje para ver "el cielo abierto" en Avenida

Jornadas de cambios en la plantilla de Perfumerías Avenida que han terminado con la incorporación hace apenas unas horas de Michaela Onyenwere, la ala pivot nigeriano americana que ya ha podido pisar Würzburg tras aterrizar y unirse al equipo en Girona.

Para comenzar su primer día en Salamanca, presentación ante los medios antes del partido de este miércoles. Describía, nada más comenzar la rueda de prensa de presentación, Jorge Recio la situación que se había generado en los últimos días en Avenida, “el agente de Erica sondeó la posibilidad de dejar el club, evidentemente no pusimos ninguna traba y nos pusimos a buscar en un mercado complicado”. Sin embargo, la fortuna apareció, “en el momento en que el nombre de Michaela surgió, la verdad es que vimos el cielo abierto por poder contar en ese momento con una jugadora de su calidad para esta posición”, relataba el presidente del club salmantino.

Con pasado reciente en nuestra competición, “no necesita demasiada presentación e incluso nosotros mismos ya la hemos sufrido, con lo que estamos encantados de tenerla con nosotros, que pueda ponerse en forma, adaptarse al equipo y comenzar”, concluía el mandatario azulón.

Las primeras palabras de Onyenwere como jugadora de Avenida fueron de satisfacción, “estoy muy emocionada de poder formar parte de una organización tan exitosa tanto en España como en Europa, creo que es una gran oportunidad para mí como jugadora, para poder crecer dentro y fuera de la pista”, explicaba la americana. Apenas unas horas en el club que ya le han servido para conocer un poco al equipo e incluso ver el vibrante partido del domingo, “me han dado una bienvenida con los brazos abiertos”, explicaba la jugadora, “tanto jugadoras como staff me están ayudando mucho y creo que la adaptación será rápida, aunque necesito tiempo para conocer jugadas y demás, pero creo que encajaré muy bien”.

Poco tiempo para encajar, pues Michaela podría ya tener mañana sus primeros minutos en una competición en la que ansía debutar, “el año pasado no tuve la oportunidad de jugar en Euroliga y es algo de lo que he hablado mucho con mis agentes, la necesidad de dar ese paso de jugar en una competición como la Euroliga me va a hacer mejorar en todos los sentidos, jugar contra las mejores es algo que deseaba”. Eso sin olvidar el crecimiento de la competición nacional, “desde luego que parece que está todo mucho más equilibrado y creo que es bueno para el baloncesto femenino y el crecimiento de la afición”, concluía.

Igualmente satisfecho se mostraba su nuevo entrenador, Roberto Íñiguez, aludiendo en primer lugar a la solución conseguida ante los problemas generados a principio de temporada, “creo que ahora estamos resolviendo cosas que no hicimos muy bien al principio”. En ese sentido, el vitoriano reconocía que “Michaela nos va ayudar a abrir la pista, además de lucha por el rebote, habilidad para atacar el aro… Pero fundamentalmente esa una jugadora que tiene esas ganas de progresar y de crecer que son fundamentales. A ella le va a venir muy bien poder ser un referente aquí, porque queremos que lo sea, que se sienta importante, y a nosotros nos vendrá muy bien su calidad”. Incluso desvelaba su nuevo entrenador que “ya pregunté por ella el año pasado, viendo que este año Lou se iría, es una jugadora que me parece muy interesante”. Eso sí, advertía Roberto, “seguramente a corto plazo sufriremos porque tiene que adaptarse y ponerse en forma, pero a medio largo plazo, y eso algo que Jorge y yo teníamos claro, mejoraremos”.