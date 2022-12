La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín recibirán 201.000 euros por pagar de más por el caso Nóos

Urdangarín ha presentado un escrito para que el importe se le devuelva íntegramente a él y Doña Cristina ha dejado claro que no está conforme

Buenas noticias para la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Y es que tal y como ha publicado en exclusiva el diario 'El Mundo', la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado al Gobierno balear que devuelva a los ex Duques de Palma 201.000 euros por haber pagado de más en concepto de la responsabilidad civil derivada del caso Nóos.

Así, en el plazo de diez días el Gobierno de las islas tendrá que reintegrar dichos fondos a la expareja del siguiente modo; al vitoriano se le tiene que devolver un importe de 132.695,03 euros - porque abonó una cantidad más alta de la que le correspondía - y a la hermana del Rey Felipe VI 68.479,97 euros. Además, al exsocio de Urdangarín, Diego Torres, se le devolverán 32.112,50 euros.

Una cantidad que podría haber creado un conflicto entre la Infanta Cristina y su todavía marido, ya que el ex jugador de balonmano no estaría de acuerdo con el reparto acordado por la Audiencia de Palma y habría presentado un escrito para solicitar que la parte que le correspondería a la hija del Rey Juan Carlos - 68.000 euros - se le ingrese a él y no a su exmujer, responsable tan solo a título lucrativo del delito.

Un movimiento al que Doña Cristina no ha tardado en reaccionar a través de sus abogados, que por su parte también han presentado un escrito mostrándose conformes con la devolución y solicitando que la misma se ingrese en su cuenta.