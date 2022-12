Nombre salmantino para un nuevo microorganismo vegetal

Las plantas construyen su microbioma de forma activa, seleccionando aquellos microrganismos que les ayuden a mejorar su crecimiento y resiliencia ante factores adversos. Los microorganismos asociados al microbioma vegetal rara vez actúan individualmente, establecen complejas redes microbianas cuyas funciones combinadas finalmente producirán el fenotipo deseado en la planta huésped. Por ello, es fundamental conocer detalladamente cada uno de los microorganismos que componen el microbioma vegetal, así como su ecología y su potencial genómico.

En este contexto, el Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca “Ecología y Biotecnología Microbiana”, dirigido por la catedrática de Microbiología y Genética, Martha E. Trujillo, acaba de describir seis nuevas especies de Micromonospora, aisladas de nódulos y hojas de distintas leguminosas, con un importante potencial “como bacterias promotoras de crecimiento vegetal”. Una de las cuales, además, los científicos del Estudio decidieron nombrar Micromonospora salmantinae “en honor a la Universidad de Salamanca”, explica la catedrática a Comunicación USAL.

El trabajo, que acaba de ser recientemente publicado en la reconocida revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, forma parte de la tesis doctoral de Raúl Riesco Jarrín, miembro del GIR que actualmente disfruta de una de las ayudas de investigación "Margarita Salas" para la formación de jóvenes doctores en el “Australian Centre for Ecogenomics” (Brisbane, Australia) con el prestigioso investigador Phil Hugenholtz.

Asimismo, el pasado mes de octubre, la tesis doctoral de Raúl Riesco fue reconocida con el Premio a la mejor tesis en el certamen “Premio de Investigación en Taxonomía, Filogenia y Diversidad“, convocado por el Grupo Especializado en Taxonomía, Filogenia y Diversidad de la Sociedad Española de Microbiología, durante la celebración de la XIX Reunión del Grupo de Taxonomía, Filogenia y Biodiversidad en Mallorca. Un encuentro en el que Riesco fue el encargado de impartir la conferencia de clausura, titulada “Deciphering genomes: Comparative genomic analysis of legume associated Micromonospora”.

Más de una década de estudio

El GIR de la USAL “Ecología y Biotecnología Microbiana” está formado por tres grupos de investigación con líneas bien diferenciadas entre sí y entre los que se encuentra LUPIBIOME, grupo que estudia el microbioma asociado a la planta leguminosa Lupinus angustifolius en distintas condiciones ambientales, pudiendo resumirse su línea de investigación en ecología microbiana, genómica y sistemática bacteriana.

En los laboratorios de la Universidad de Salamanca, ubicados en el Edificio Departamental, LUPIBIOME centra su estudio con especial énfasis desde hace más de una década en la actinobacteria Micromonospora y su relación beneficiosa con su hospedador vegetal. Gracias al importante trabajo de aislamiento y secuenciación de genomas de cepas de este género procedentes de tejidos vegetales desarrollado es ahora posible predecir mediante marcadores genómicos su potencial de asociación con la planta.

Los científicos de la USAL han sido pioneros en el estudio de Micromonospora y en llevar a cabo una secuenciación completa de su genoma, algo que, hasta entonces, ningún investigador había reparado en analizar. Bajo ese prisma biotecnológico LUPIBIOME busca hallar posibles beneficios para el hombre en el ámbito de la ingeniería agrícola con la explotación concreta de este microorganismo.

Reconocimiento internacional para Martha Estela Trujillo

Cabe recordar que, la científica de la Universidad de Salamanca Martha E. Trujillo está considerada como una de las más reconocidas microbiólogas a nivel internacional. Su excelente trayectoria investigadora, además de posicionarla en la lista de las mujeres científicas más citadas de la USAL, la ha impulsado a convertirse en la primera mujer editor jefe de la más reputada revista internacional de sistemática de microorganismos, “International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”. Fundada en 1951 y cabecera de la Sociedad de Microbiología de Reino Unido, la publicación es la valedora oficial de cada nueva especie descrita por la comunidad científica internacional.

Precisamente, el excelente trabajo, influencia científica y contribución de la catedrática de la Universidad de Salamanca a su área de estudio acaban de ser reconocidos internacionalmente con la descripción por parte de un grupo de investigadores de Alemania y Sevilla de un nuevo género de bacterias (Tujillonella) en honor a su nombre en un reciente trabajo publicado en la revista “Frontiers in Microbiology”.

Fuente y foto USAL