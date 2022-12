Serrada 'estalla': "estamos hartos de excusas para no recuperar la cuarta frecuencia de trenes con Madrid"

El secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada (C), junto a los socialistas José Luis Mateos y Soledad Murillo. Foto EUROPA PRESS

El secretario provincial del PSOE en Salamanca, David Serrada, ha lamentado que Renfe les esté "tomando el pelo" cuando les ofrece "varias excusas", que les pone "una detrás de otra", ante la petición desde la formación salmantina de recuperar la cuarta frecuencia con Madrid, que se quitó durante la pandemia.

"Estamos ya hartos en el Partido Socialista de Salamanca de que nos vengan con muchas excusas respecto a la recuperación de la cuarta frecuencia, y estamos hartos de tener reuniones con Renfe y estamos hartos de que Renfe nos siga tomando el pelo con varias excusas, que nos ponen una detrás de otra", ha apuntado respecto a este asunto.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, en el que ha estado junto al candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, y a la otra aspirante a encabezar la lista municipal por la formación socialista y que ha perdido las primarias este fin de semana, Soledad Murillo.

También sobre la recuperación de la cuarta frecuencia de tren eliminada con Madrid, ha remarcado que es un tema que se ha trasladado "en repetidas ocasiones". "No entendemos no sólo por qué no se recupera esa cuarta frecuencia sino por qué tampoco se restablecen las conexiones ferroviarias con Portugal", ha añadido.

Precisamente sobre el enlace con el país luso, Serrada ha reseñado que desde el PSOE de Salamanca se ha "trabajado" con el Gobierno de Portugal y que, en este proceso, se han encontrado "con más dificultades" desde el Ejecutivo español que desde los mandatarios portugueses.

"Yo creo que ahí el Gobierno de España debería de ser más receptivo a las demandas que no solo hace el Partido Socialista de Salamanca sino que hacen otras instituciones, como por ejemplo la Cámara de Comercio", ha añadido.