María: "Quiero ver si somos hombre o adolescentes. No hay fisuras en el club"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones al término del choque con el filial de la 'Ponfe'.

Enfado por el 0-1: "Estoy molesto por no haber sabido jugar la segunda parte. Había pedido carácter. Hay que adaptarse al campo. No hemos tirado desde la frontal. Hemos merecido mayor suerte en el primer tiempo. El peor equipo somos nosotros y hay que corregir detalles. Falta tranquilidad y el que no la tiene que jugar, la juega. Les he dejado tranquilos tras el descanso".

Da para ascenso: "Quiero ver si somos hombre o adolescentes".

Fisuras en el club: "Estuvimos charlando y no hay fisuras. No las hay. Vamos todos en la misma dirección".

Césped: "No es excusa y nos ha perjudicado. No hemos perdido por eso. No es mi función decir nada del césped y cada uno tenemos con sus funciones".