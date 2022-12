Exitoso mercado navideño en Encinas de Arriba

Complementos de bisutería, cremas naturales, gran variedad de quesos, pistachos o almendras, son algunos de los productos que pudieron adquirir los asistentes al mercado navideño de Encinas de Arriba.

Desde las 12:30 horas, se abrieron las puertas del mercado navideño para recibir a todos los asistentes, una celebración que no se realizaba desde el 2019 por culpa de la pandemia. Además de poder adquirir diferentes artículos no faltaron platos de comida, tanto salados como dulces, como croquetas, tortillas, empanadas, montaditos, tartas, bizcocho, rosquillas o magdalenas, todos ellos donados por los propios vecinos de la localidad. Pero, sobre todo, no faltaron los platos estrella como las patatas con torreznos, la chanfaina o el chocolate con churros.

Además, la jornada contó con un espectáculo de circo para animar a los asistentes. Antes de finalizar del mercado, se hizo el alumbrado de las luces de Navidad.

"Queremos dar las gracias a todas las personas que han venido a disfrutar de nuestro particular mercado y, sobre todo, a los vecinos que nos han ayudado con sus colaboraciones para que todo fuera posible", afirman los miembros de la Comisión de Festejos. "Son unos días con mucho trabajo e intentamos hacerlo lo mejor posible para que todo salga bien", aseguran.