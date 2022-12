Dani Martín aclara que no se retira: "Cómo voy a dejar yo la música, me muero"

Dani Martín ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que aclara que no se retira de la música y critica a los medios de comunicación que se han hecho eco de una despedida que no es cierta. Tras unas palabras en sus perfiles que llevaban a la confusión, como que "nos vemos en unos años, sed felices", la noticia de que el cantante se retiraba por un tiempo indefinido ha corrido como la pólvora. Unas horas depués, ha acarado que no es cierto: "Cómo voy a dejar yo la música, me muero".

Dani Martín ha aclarado en dicho vídeo que no se va retirar de la música. Ha explicado que "todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que quería decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso".

Recien levantado, el cantante ha asegurado que no está enfadado, pero "no digas cosas que no son ciertas"- Y ha aclarado la realidad: "Necesitaba descansar y es lo que necesito como todos cuando finaliza una gira, una etapa, y hay que vivir para empezar otra".

Este es el enlace al vídeo de Dani Martín: https://twitter.com/i/status/1601923097858551809