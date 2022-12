También hay “complementos” peatonales

Los días lluviosos se reproduce un importante charco de agua en la monárquica Avenida otrora de la Paz. En realidad, hay varias desde hace años. Es indudable la espectacular mejoría salmantina experimentada en este aspecto, el estado de las calles durante y tras la lluvia, a pesar de ser imposible eliminarla del todo. Claro que los charcos mencionados aparecen siempre periódicamente en el mismo sitio, y quien tiene posibilidades para eliminarlos no se siente aludido. Algo similar sucede metros más allá desde el verano, con una concentración indisoluble de residuos en el río Tormes.

En cambio, quizás relacionado de algún modo con la Zona de Bajas Emisiones, anda afanoso el Ayuntamiento repartiendo pantallas por la ciudad. Ciertamente la información que suministren la puede leer todo el mundo, pero orientadas hacia las calzadas sugieren estar encaminadas a ocuparse de los vehículos. Otro juguete tecnológico más a la colección de los relacionados con el tráfico motorizado, trasladando cierta sensación de facilidad para encontrarles siempre financiación. Si bien la corta vida o uso de algunos insinúen cierto derroche.

Mejorar la seguridad vial y ayudar a ordenar el tráfico es una magnífica idea. Lástima que las señales, colocada por cierto en aceras, se destinen básicamente a un medio de trasporte minoritario y contaminante frente a las muy mayoritarias personas caminando. No olvidemos semáforos, cámaras para el tráfico, en proceso de renovación, y los pasados, presentes y futuros medios fiscalizadores del acceso al centro. Algunos cambiados sin apenas estrenar. En cambio, complementar mejoras a la movilidad peatonal parece requerir mucho esfuerzo. Desde luego no me quejo de las peatonalizaciones, con cierto sesgo carreteril y sobre todo en el centro. Incluso hay sitios donde crecen los bancos para sentarse.

Viejos modelos de pantallas informativas retirados.

Alguna vez he planteado ayudar a quienes caminan, como los valorados turistas cuando apetece, indicando la situación de lugares, edificios o servicios de interés, posibles problemas o rutas, haciendo más fácil y atractivo ese caminar por la ciudad. Sin dejar de lado a las personas con limitaciones físicas. Naturalmente no seríamos pioneros, pero es un avance al que inexplicablemente se resisten nuestros munícipes gobernantes. Cuando parece haber dinero. Aparte de señalización al servicio de los peatones, no estaría de más poner fuentes para beber en las calles. Hace unos días proponía identificar las paradas de transporte público con un nombre, o informar mejor de las líneas que paran en ese punto. Aunque me conformaría, de momento, con una nueva parada frente al edificio de Sindicatos en la Gran Vía.

Señalización peatonal, las hay más o menos discretas y completas, también para ciclistas.

No voy a pedir al Ayuntamiento el abandono de los gastos vinculados a la Zona de Bajas Emisiones, ni de otras mejoras relacionadas con el elemento más peligroso circulante por nuestras calles. Pero mejorar la atención a los peatones, más allá del efectismo de peatonalizar una calle de verdad, también es posible. Eliminar los charcos mencionados al principio, y en algunos pasos de peatones, no parece exigir demasiado esfuerzo ni una gran obra, pero indica eficacia municipal. Introducir nuevas mejoras para los peatones abundaría en esa idea y mejoraría un poquito más nuestro mundo.

Paneles con información turística, integrado en un plan de señalización más amplio del municipio de Arucas (isla de Gran Canaria).