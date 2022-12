Pablo Cortés y su vuelta al Helmántico con el Numancia B: "Espero que el cariño sea recíproco, pero aún queda lejos ese partido"

Pablo Cortés, exentrenador del Salamanca UDS y actualmente del filial del Numancia, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación tras regresar al fútbol español de su aventura en Malta.

Numancia B: "Estoy feliz y contento de haber llegado aquí. Venir a un club histórico como es el Numancia sí que hace mucha ilusión. Conocía ya a gran parte de la plantilla y todo se hace más fácil así. Surge de unas llamadas del director deportivo, Rubén Andrés, y el director de fútbol base, Toño, y me propusieron dirigir al filial. Ellos me conocían de mi pasado en el Santa Marta y el Salamanca. Las conversaciones fueron en la misma dirección. Es un club organizado y estructurado".

Etapa en Malta: "Mi estancia en el Salamanca fue mi inicio con futbolistas seniors y ahora he tenido una experiencia en el extranjero, también para conocer a gente profesional de otros países y me ha venido bien. He aprendido y evolucionado a lo largo de estos. No soy el mismo Pablo Cortés, pero sí que hay similitudes con el de los años en el Helmántico".

Salamanca UDS: "El primer equipo tiene una plantilla el objetivo del ascenso y está peleando. Compite bien en cualquier escenario, pero igual en casa es más dominador. Va a pelear por subir seguro. ¿Volver este año a jugar en el Helmántico? Tengo mucho cariño a la afición del Salamanca, soy de la casa y guardo un grato recuerdo. Espero que el cariño sea recíproco, pero aún queda lejos ese partido porque es en el mes de marzo".