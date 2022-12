Peli y los fichajes en el Salamanca UDS: "Con esta plantilla podríamos pelear por el título, pero toda la ayuda que venga será mejor"

Peli, jugador del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación para hablar sobre la 22/23, la Ponferradina B, los fichajes, el ascenso directo, sus grandes rivales... y mucho más.

Ambiente en el equipo: "Estamos un poco frustados porque el equipo trabaja y corre, pero por pequeños detalles se nos han ido puntos como con las expulsiones. Eres superior, aunque no ganas y eso tiene que cambiar".

2 de 9: "Lo achaco a que hay que competir mejor en las dos áreas, ser seguros atrás y tener más puntería arriba. Lo de las expulsiones se puede arreglar fácilmente porque son un poco tontas. Juegas mejor al fútbol, pero los resultados no llegan del todo hasta ahora".

Decepción en la afición: "Somos los mismos que a los que aplaudieron el día que acabamos con 9 contra el líder. Buscaremos volver a estar lo más arriba posible y empezando por este partido en casa".

Recta final de 2022: "Se afronta con la mentalidad de sacar el 6 de 6, aunque primero hay que pensar en el partido en casa con la Ponferradina. La única opción es ganar y el esfuerzo debe ser máximo".

Aradina y Astorga se enfrentan: "Lo más lógico y lo que queremos es un empate. A los que estamos por detrás sí que nos vendría mejor".

Fichajes: "No me voy a meter ahí. No sé las intenciones del club en ese sentido, pero con esta plantilla podríamos pelear por el título, pero toda la ayuda que venga desde fuera será mejor".