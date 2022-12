María y el cambio a tres centrales: "Le estoy dando vueltas al posible once y variar la estructura a lo largo del partido"

"Nos hemos enfrentado a los dos de arriba, pero no me han dicho que son mejores que nosotros", ha indicado

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar del partido con la Ponferradina B.

Mala racha: "Espero que no haya afectado y hemos hablado más de lo habitual. Le hemos dado normalidad a la semana, pero todo es para mejorar. El equipo compite, aunque se van puntos en fallos. Hemos reforzado que el equipo no está tan mal para haber conseguido solo de 2 de 9. Somos muy blandos y nos cuesta goles".

Expulsiones: "Quitando las de Pablo, el resto dejan dudas y es lo que toca. Debemos ser listos. Eso nos está costando jugar en inferioridad númerica y hay que corregirlo. Nos hemos enfrentado a los dos de arriba, pero no me han dicho que son mejores que nosotros".

Cambio de sistema: "Siempre intento darle vueltas a las cosas y el equipo no ha estado mal. Le estoy dando vueltas al posible once y variar la estructura a lo largo del partido".

Bajas: "David Franco y nadie más. Mati está bien, sí".

Ponferradina B y oportunidad para los suplentes: "Es un filial más físico y con jugadores rápidos, pero no es el Numancia o el Júpiter al jugar más directos. Si se lo merecen, lo haré. Ayer hubo un partido con el filial. Pereira, Poveda y Mati se lo tienen que ganar".

Arandina y Astorga: "Me gustaría una X, pero me centro en lo nuestro. Hay que sacar sí o sí los tres puntos".

Lovato: "Sí, nos hemos juntado Rafa, Lozano, él y yo. Hemos tocado bastantes temas y salió el tema del mercado. La idea es que estoy contento, aunque no nos da y ha llegado el Everest. Nos falta un punto. Si el punta no te corre y no hace la presión, mal asunto".

Amaro y Benito, señalados: "Espero de todos los jugadores, se llame Antonio, Diego o David. Hay un gran equipo".

Promoción Cruz Roja: "No cuesta nada y ojalá que traigan juguetes nuevos. Hay que ayudar a la gente y me gusta la iniciativa. El último día he visto la conexión con el público que vi en Segunda Federación".