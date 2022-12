La integración en los barrios de la ciudad, prioridad para las personas con discapacidad

Crear presencia en espacios más abiertos, que se establezcan relaciones con la comunidad y surjan experiencias nuevas son los objetivos del servicio ‘Comunidad, deporte, ocio y cultura’ que desarrolla Asprodes Salamanca y se coordina desde las instalaciones ubicadas en la calle Lugo. Al mando está Emilio Miñambres quien destaca que se trata de “una propuesta con la que buscamos una alternativa de apoyo diferente para las personas con discapacidad, fuera de un centro específico o un centro de día”.

Comenzó a raíz de la pandemia. “En ese momento se pone de relieve que lo prioritario es proteger sanitariamente a las personas, se les divide en lo que en términos pandémicos se denomina grupos burbuja. Grupos pequeños y en sitios diferentes, donde las actividades se desarrollen en lugares al aire libre”. En ese momento, cerca de 70 personas se vinculan a esta propuesta.

Se empiezan a desarrollar espacios propios y espacios municipales, con actividades más a pie de calle. Era algo puntual. Cuando la pandemia amaina y se vuelven a abrir los centros de día, “pensábamos que todo el mundo iba a volver, a ello, pero ahí nuestra sorpresa cuando las personas y las familias dicen que no quieren volver y nos piden seguir con esta propuesta porque les parece más inclusiva, integradora y personalizada”.

Ahí arranca este programa cuyo objetivo es que se sepa que son personas que contribuyen en muchos proyectos y poniendo especial mención cada barrio de la ciudad. “Se empieza a trabajar para que las personas vuelvan a los entornos naturales tradicionales, donde toda la población desarrolla su día a día”. Con ello, “ya no solo peleamos porque las personas se sumen a actividades, propuestas u oportunidades; si no que como algunas veces nos encontramos con que esas propuestas no están, provocarlas nosotros”, explica Emilio.

“Lo que intentamos es generar una pasarela, una propuesta de transformación para que los centros vayan transitando hacia sistemas de apoyo de base comunitaria. Igual que cualquier persona hace vida en su barrio, que ellos la hagan también”.

Barrios donde ya está en marcha

Concretamente ahora están en ocho zonas y en este momento están trabajando activamente en tres de ellas, que son en Prosperidad-Rollo, Garrido Norte y Chamberí-Tejares (en la zona de los Huertos Urbanos). El objetivo es que en el futuro se vayan desplegando en el resto de los barrios.

El número de personas que forman parte de este va cambiando. La clave de esta propuesta de dinamización comunitaria y participación ciudadana se encuentra “en cómo nos vinculamos con otros vecinos, con otras iniciativas, con otras entidades”, explica Miñambres. Por ello, el número de integrantes varía en función de cada actividad. “Cada una ha tenido más o menos eco, más o menos impacto. Pero hay un número interesante de personas que se van vinculando”. En la parte más concreta y ubicadas en diferentes espacios de la ciudad, ahora mismo hay 55 personas que están divididas en 7 grupos diferentes en las zonas ya mencionadas.