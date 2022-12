Leal: "Sabía que debía estar preparado para tener la oportunidad en Unionistas"

Antonio Leal, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su estado de forma, de la posible salida de Casañ, de los últimos partidos... y muchos más temas de actualidad.

4 de 6: "Estamos contentos porque hemos hecho dos buenos partidos en casa, que nos hacían falta y nos dan motivación para seguir luchando. Queríamos el 6 de 6, pero este es el camino".

Casañ: "Siempre vamos a muerte con el staff y el entrenador. Se puede hablar lo que sea fuera, pero nosotros vamos a lo nuestro. No echamos cuentas de lo demás porque tenemos que estar pendientes del día a día".

Titularidad: "Todo jugador quiere jugar y es egoísta. He estado cinco semanas seguidas sin jugar, pero sabía que debía estar preparado para tener la oportunidad. He podido rendir a buen nivel. ¿Menos minutos de los que me merezco? Sé que cada uno de nosotros sueña con jugar, aunque uno se debe centrar en lo suyo para hacerlo lo mejor posible".

Repetir en el once: "Hay competitividad, vuelve Ramiro y también están Pedraza y Mario. Estamos trabajando bien los cuatro. Si juego, bien; si no lo hago, a seguir currando".

Linense: "Todos los partidos son duros en esta categoría y cualquiera puede ganar. Ellos vienen de un partido complicado por el derbi, pero nosotros iremos a por los tres puntos y con la ilusión por lo alto".

Descenso y fin de 2022: "No nos hemos marcado una cifra y la filosofía es la misma de siempre. El partido siguiente es el que hay que ganar, no miramos a largo plazo porque eso te nubla".