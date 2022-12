¿Quién era Wiliam?

ORIGEN DE LAS BANDAS LATINAS

Para poder establecer el nacimiento del concepto banda debemos remontarnos a principios del siglo XX en los Estados Unidos donde grupos de amigos del barrio compartían aficiones que les llevaban a enfrentarse con otros rivales cuando sus objetivos se cruzaban.

En España nacen en los años 2000 como una unión entre jóvenes de origen iberoamericano que encontraban dificultades para encajar en la sociedad española y buscan sentido de pertenencia en grupos con los mismos intereses.

Bandas

Los Trinitarios: Visten de verde, les gustan las zapatillas “Nike” y acostumbran a llevar un pañuelo bandana, que usan para cubrir su rostro en caso de ataque o para mostrar siete puntos o estrellas.

ÑETAS: Banda originaria de Puerto Rico y también de ascendencia colombiana. El color que les identifica es el blanco y el símbolo, una Ñ, junto a un corazón que significa amor de Ñeta.

Latin King': Su indumentaria es tipo rapero, con ropa ancha de color negro y amarillo. Llevan pañuelos en la cabeza o gorras de colores. Llevan un collar compuesto por cinco bolas negras y cinco amarillas

El fenómeno de las bandas latinas juveniles sigue muy vivo en Madrid Sur.

Algunos abandonan temporalmente a su familia y se instalan como okupas. Carecen de estudios o formación profesional.

Estos pandilleros” comienzan a meterse en “las bandas” entre 10 a 13 años

Nunca sabremos; ya que la familia niega que este adolescente estuviera integrado en alguna de las bandas mencionadas.

¿Se imaginan el adiestramiento? ¿La sangre fría que demuestran al disparar sobre William? El valiente “encapuchado” descerrajó un tiro en la cabeza a Wiliam otro en el pecho.

Había estado todo el día en casa, a las 22,30 recibe un mensaje donde le dicen -que baje- le esperan en el parque infantil debajo de su casa

¿Qué pudo ocurrir? ¿Ajuste de cuentas?

Un buen tema para una novela negra o una serie de ficción. Pero es real, una trágica verdad que se cobró la vida de un crio que no había empezado a vivir

Ha sido uno de los años más sangrientos en la capital de España. Seis muertos y 16 heridos graves

No obstante hay un dato que preocupa mucho, cada vez se integran en estas bandas más jovenes. ¿Que buscan? “seguridad” que no encuentran en la calle, la escuela o la familia. La Delegacin del Gobierno ha puesto un dispositivo de 500 agentes, han detenido a 1399, de ellos 37% menores. Con ser importante en número de agentes, no es suficiente.

Propongo: Políticas de prevención que ofrezcan horizontes a los menores y adolescentes.

No señores del PSOE y Más Madrid, el problema no es nimio, ni exageramos los medios. Los diarios y los que colaboramos, tenemos la obligación de informarnos y decir la verdad. No nos tachen de aguafiestas o demagogos. Es un gran problema al que han de poner fin. Zonas como, Villaverde, Carabanchel Alto Prosperidad, Tetuán, San Blas, San Cristóbal, Tetuán; son las elegidas

Wiliam. Dentro de poco nadie recordará tú nombre, pero tu familia tendrá las navidades más tristes Deseabas ser ingeniero… fue un sueño de verano.

DEP y que tu sangre sea la última derramada.