Nespral, el Luis Enrique de Unionistas: su otra cara fuera del fútbol gracias a las redes

Héctor Nespral es un tipo más que conocido en Salamanca desde su llegada a Unionistas en 2020, por lo que se halla inmerso en su tercera temporada en el club blanquinegro. Por ello, el centrocampista se ha convertido en una figura importante, respetada al formar parte del selecto grupo de capitanes y con mucho que aportar tanto dentro como fuera del campo. Además, el asturiano, de 29 años de edad, comparte algo más que región con Luis Enrique, el seleccionador de España en el Mundial. De hecho, el laureado técnico ha decidido acercarse a los aficionados durante la cita en Qatar a través de las redes sociales gracias a Twitch, mientras que Nespral lo ha llevado a cabo en Twitter con su cuenta ‘Fútbol con cabeza’.

No había visto este corte de Luis Enrique. No puedo estar más de acuerdo en lo que dice. ????Nos olvidamos que esto es un ESPECTÁCULO. Es la manera de enganchar al aficionado. A veces se nos olvida lo más importante. pic.twitter.com/WADzB2Tybi — Fútbol Con Cabeza (@Futbolcncabeza) November 29, 2022

PREGUNTA: ¿Por qué has decidido crear la cuenta @futbolcncabeza para hablar de fútbol, hacer tus análisis y todo lo demás?

RESPUESTA: Leo bastante las redes sociales y me gusta compartir mi opinión con la gente, pero en el día a día es complicado porque tengo mi entrenamiento, el de los pequeños y casi no interactúas con la gente de la calle. Me encanta y es lo bonito del fútbol. Twitter es una herramienta perfecta para ello. ¿El nombre? Me salió solo (ríe). Veo mucho fanatismo y el deporte es pasional, aunque creo que hay mucha bandera y no se piensa en el por qué de nada. Se analiza como si estuviéramos en una barra de bar y eso es lo que no me gusta del fútbol.

P: Se ve que te gusta mucho interpretar el juego y admiras a gente como Guardiola, Luis Enrique, Simeone o Ancelotti. ¿Eres un futuro entrenador?

R: Me estoy preparando para ello. Voy a acabar el nivel 3 de entrenador este año, también estoy haciendo un máster de Big Data y Scouting. Me voy formando. Me encanta analizar, pero me falta tiempo para hacer todo lo que quisiera. Estamos una etapa de formación (sobre su conjunto de la base) y nadie es futbolista a los 12 años. Los niños piensan que es un lujo tenerme a mí y yo con ellos es más de lo mismo.

P: ¿En qué te basas para decidir qué temas tocar y cuál es la respuesta que percibes?

R: Intento mezclar un poco de actualidad con algo más elaborado porque compaginar todo es complicado. La finalidad no es que llegue a todo el mundo, sino que cualquiera que quiera entre y comente. Hay que darle naturalidad, aunque como soy jugador sí que parece que a la gente le da más respeto. Ya lo estamos viendo con el seleccionador.

P: Precisamente es uno de los temas del momento, ¿qué te parecen a ti los streamings de Luis Enrique?

R: Se puede compaginar las ruedas de prensa y lo que él hace. Puedes hacer un streaming al día para comentar detalles del equipo para que la gente vea lo que se siente en un Mundial. ¿La visión de la prensa? El periodismo tiene un poder brutal sobre muchísimas decisiones del fútbol. Siempre he atendido genial a la prensa y me han tratado bien, pero con un titular malo que saquen ya te hacen mucho más daño que con los otros diez buenos que has dado. Eso te puede marcar y queda grabado para toda la vida. Hay que ser comedido con el periodismo, pero no estoy en su contra.

P: ¿Los futbolistas tenéis miedo a que se le dé la vuelta a algo que digáis en los medios?

R: Desde luego. Yo no… porque me controlo bastante las palabras (bromea). Representas al club y a muchísima gente de la ciudad. El respeto es lo primero. ¿Si estamos más cómodos en charlas como las de Ibai Llanos? Sí. Hay mucha diferencia entre el formato en vídeo al de la entrevista escrita, que ahí sí que se pueden modificar cosas. Es un mundo diferente.

P: ¿Hacia dónde crees que evoluciona el fútbol? ¿Se va perdiendo al jugador con talento por el físico?

R: El fútbol actual intentó salvar la economía con los máximos partidos posibles sin pensar en lo que pasaría dentro de 10 o 15 años. Hay dinero para todo, pero ahora es complicado de arreglar. Se deja poco lugar a la creatividad. Todos los equipos salen a defender prácticamente y eso es lo fácil: poner a gente física y entrenar la táctica. Lo difícil es atacar bien. Lo bonito es destruir la táctica del equipo rival y eso se está perdiendo. ¿En quién me he fijado yo más? Por mi modo de juego, salvando las distancias por muchísimo, en Cesc Fábregas. Él no era muy rápido, pero siempre aparecía para hacer daño.

P: Volviendo al tema de entrenador de fútbol base, ¿con un resultado muy abultado, lo mejor es parar o seguir compitiendo al máximo?

R: Si haces un cambio y pones al portero de delantero, igual al equipo contrario le parece peor todavía. Todo lo que hagas para pormenorizar el resultado puede hacer sentir peor al rival. Es un debate que se puede cortar por parte de las Federaciones y no puede ser que un equipo quede campeón por meterle 31 goles a un equipo y el otro no si le ha metido 28. Esos no son los valores que hay que transmitir a los chavales. A partir de cierto resultado, que las Federaciones verían el que establecer, se podría cortar… o que hubieran dos campeones y así se acaba todo.

P: Para finalizar, estamos en medio del Mundial de Qatar. ¿Quién crees que es el favorito?

R: Brasil. Tiene potencial arriba para hacer gol con muchos recursos.